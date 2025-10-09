加薩露曙光！以哈達第一階段停火協議 各國反應一次看
世界各國領袖今天樂見以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火與釋放人質協議，歷經兩年戰火之後，加薩地區終於露出一絲和平曙光。
●巴勒斯坦自治區
巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）表示，希望這項協議「能夠成為實現永久政治解決方案的前奏」，最終促成建立一個獨立的巴勒斯坦國。
●聯合國
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲所有人質必須「以有尊嚴的方式」獲釋，並確保永久停火。
他說，「戰鬥必須徹底停止」，並強調人道主義物資必須立即暢通無阻地進入加薩。
●土耳其
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）特別讚揚美國總統川普，感謝他展現出「推動以色列政府走向停火所需的政治意願」。
●歐盟
歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱這項協議是「重大外交成果」，是結束衝突和讓人質獲釋的「真正契機」。
歐洲領袖中，與川普交情良好的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說，這是「極好的消息」；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則表示，希望這項協議能為「政治解決方案」鋪平道路。
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）說，這項發展「鼓舞人心」，並對本週達成解決方案充滿「信心」。
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，現在應該支持平民，並確保「所經歷的暴行永不重演」。桑傑士是歐洲最直言批評以色列在加薩發起軍事行動的領袖之一。
●英國
英國首相施凱爾（Keir Starmer）讚揚埃及、卡達、土耳其與美國等調解方「持久的外交努力」，以及區域夥伴為達成這「至關重要的第一步」所做的努力。
他補充說：「務必立即全面落實這項協議，不得有所延誤，此外還須立即解除對加薩地區所有攸關生命的人道援助限制。」
●中國
中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方希望儘早實現加薩的永久全面停火，有效緩解人道危機，緩和地區緊張局勢，中國主張堅持「巴人治巴」的原則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言