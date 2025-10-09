加薩露曙光！以哈達第一階段停火協議 各國反應一次看

世界各國領袖今天樂見以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火與釋放人質協議，歷經兩年戰火之後，加薩地區終於露出一絲和平曙光。

●巴勒斯坦自治區

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）表示，希望這項協議「能夠成為實現永久政治解決方案的前奏」，最終促成建立一個獨立的巴勒斯坦國。

●聯合國

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲所有人質必須「以有尊嚴的方式」獲釋，並確保永久停火。

他說，「戰鬥必須徹底停止」，並強調人道主義物資必須立即暢通無阻地進入加薩。

●土耳其

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）特別讚揚美國總統川普，感謝他展現出「推動以色列政府走向停火所需的政治意願」。

●歐盟

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱這項協議是「重大外交成果」，是結束衝突和讓人質獲釋的「真正契機」。

歐洲領袖中，與川普交情良好的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說，這是「極好的消息」；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則表示，希望這項協議能為「政治解決方案」鋪平道路。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）說，這項發展「鼓舞人心」，並對本週達成解決方案充滿「信心」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，現在應該支持平民，並確保「所經歷的暴行永不重演」。桑傑士是歐洲最直言批評以色列在加薩發起軍事行動的領袖之一。

●英國

英國首相施凱爾（Keir Starmer）讚揚埃及、卡達、土耳其與美國等調解方「持久的外交努力」，以及區域夥伴為達成這「至關重要的第一步」所做的努力。

他補充說：「務必立即全面落實這項協議，不得有所延誤，此外還須立即解除對加薩地區所有攸關生命的人道援助限制。」

●中國

中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方希望儘早實現加薩的永久全面停火，有效緩解人道危機，緩和地區緊張局勢，中國主張堅持「巴人治巴」的原則。