李憲章辭行 駐拉脫維亞代表處於塔林辦國慶酒會

駐拉脫維亞代表處7日在愛沙尼亞首都塔林舉行國慶酒會，約150名政要、學者及外交使節出席。駐拉脫維亞代表李憲章在致詞中感性辭行，感謝愛沙尼亞長年支持台灣，並期盼雙邊關係持續深化、友誼長存。

根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，與會貴賓包括愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga），前國防、內政與司法部長與資深議員拉內特（KalleLaanet，另譯：賴凱雷）、前衛生部長西庫特（RiinaSikkut）、國會議員羅薇絲（Luisa Rõivas）、柯艾禮（Eerik-Niiles Kross）、賴德馬（Mati Raidma）、楊森（Jüri Jaanson）等人，另有塔林市政府官員、「愛沙尼亞國際發展中心」執行長賈拉茨（Klen Jäärats）、國際防禦及安全中心（ICDS）副主任卡爾姆（HelgaKalm）、各界友人及駐愛外交使節等。

李憲章致詞時感謝愛沙尼亞政府與國會近年來支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及國際組織，並指出雙方在經貿、教育、科技、網路安全、國防產業及援助烏克蘭等領域合作成果豐碩。

李憲章表示，他在任的3年7個月內造訪曾愛沙尼亞各地，深切感受到當地政府及社會各界對台灣的友誼與支持。他指出，台灣與愛沙尼亞都面臨強鄰威脅，但同樣堅守自由民主等普世價值，盼兩國持續攜手前行。

李憲章任內共訪愛沙尼亞46次，這場酒會也是他任內最後一場國慶酒會。他透露，新任代表陳文儀將於近日抵任，期盼各界持續支持，助台灣在塔林（Tallinn）設立代表處，為雙邊關係開創新頁。

裴克多致詞祝賀中華民國生日快樂，並強調當前國際情勢動盪，自由與民主仍面臨挑戰。他指出，俄羅斯軍機近日入侵愛沙尼亞領空，國際社會迅速聲援，但台灣卻長期遭受中國軍機及艦艇騷擾，去年多達3000次，呼籲各國也應為民主夥伴台灣發聲。

裴克多提到，雙方在援助烏克蘭方面合作成果顯著。今年2月，他率領愛沙尼亞國防產業團訪台，再為雙邊合作揭開新篇章，期待雙方持續推動國防產業交流。

他並代表友台小組贈送巨幅愛沙尼亞國旗給李憲章，感謝其推動雙邊關係的努力。李憲章則回贈印有台灣國旗圖案的圍巾與紀念品，並與貴賓共同切國慶蛋糕。

此外，李憲章也在酒會上捐贈個人收藏的論語、莊子、墨子有聲書、國畫及故宮文物郵票等15套文物予塔圖大學亞洲研究中心，以感謝該中心長期推動台愛學術交流。

酒會並邀請愛沙尼亞烏克蘭人協會與烏克蘭音樂團體演唱民謠，並舉辦烏克蘭手工藝品義賣，展現對烏國重建的支持。會場另設噶瑪蘭威士忌品飲專區，並播放外交部製作的國慶影片及李憲章任內走訪愛國各地所拍攝的影像集，獲與會來賓好評。

