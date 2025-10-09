以哈批准和平計畫第一階段 加薩人直呼奇蹟：惡夢終於結束「鬆了口氣」

美國總統川普8日在自家社群媒體平台真實社群發文，宣布以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已經批准和平計畫的第一階段。英國BBC記者收到了一些加薩民眾對此事的看法，有些人稱這是奇蹟，覺得鬆了口氣，但有些人可能感到喜憂參半。

BBC記者艾莉絲．卡迪（Alice Cuddy）陸續收到一些加薩聯絡人的消息。她寫道，她剛剛收到來自育有三名子女、因戰爭被迫逃到加薩南部的婦女哈娜．阿爾瑪德洪（Hanaa Almadhoun）透過WhatsApp傳送的訊息。阿爾瑪德洪說，「真是奇蹟」，並稱自己感到「鬆了口氣，且感到樂觀」，希望可以回到位於加薩北部的家。

另一名女子蕾瓦．穆赫森（Rewaa Mohsen）在以哈戰爭期間一直和卡迪保持聯絡。她告訴卡迪，她今天早上「感到非常興奮且高興」。但她表示，她希望在戰爭早期就喪生的母親和姊妹此刻能陪在她身邊，「最重要的是我們不會再失去任何人」。

多雅．阿布．扎伊達（Doaa Abu Zaidah）和年幼子女也因戰爭流離失所，目前住在加薩南部一處難民營。她形容這份協議是「一件美妙且令人難以置信的事」，並告訴卡迪說，希望這意味著「惡夢終於結束」，「一切都會結束，流血事件也會停止」。

不過，阿布．扎伊達補充說，加薩人回顧過去兩年他們所失去的一切時，可能會感到「喜憂參半」。