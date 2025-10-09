快訊

以哈批准和平計畫第一階段 加薩人直呼奇蹟：惡夢終於結束「鬆了口氣」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
攝影師9日在以色列與加薩接壤邊境，於以色列一側拍到煙從加薩升起，當地一些建築因戰火而遭到破壞。路透
攝影師9日在以色列與加薩接壤邊境，於以色列一側拍到煙從加薩升起，當地一些建築因戰火而遭到破壞。路透

美國總統川普8日在自家社群媒體平台真實社群發文，宣布以色列巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已經批准和平計畫的第一階段。英國BBC記者收到了一些加薩民眾對此事的看法，有些人稱這是奇蹟，覺得鬆了口氣，但有些人可能感到喜憂參半。

BBC記者艾莉絲．卡迪（Alice Cuddy）陸續收到一些加薩聯絡人的消息。她寫道，她剛剛收到來自育有三名子女、因戰爭被迫逃到加薩南部的婦女哈娜．阿爾瑪德洪（Hanaa Almadhoun）透過WhatsApp傳送的訊息。阿爾瑪德洪說，「真是奇蹟」，並稱自己感到「鬆了口氣，且感到樂觀」，希望可以回到位於加薩北部的家。

另一名女子蕾瓦．穆赫森（Rewaa Mohsen）在以哈戰爭期間一直和卡迪保持聯絡。她告訴卡迪，她今天早上「感到非常興奮且高興」。但她表示，她希望在戰爭早期就喪生的母親和姊妹此刻能陪在她身邊，「最重要的是我們不會再失去任何人」。

多雅．阿布．扎伊達（Doaa Abu Zaidah）和年幼子女也因戰爭流離失所，目前住在加薩南部一處難民營。她形容這份協議是「一件美妙且令人難以置信的事」，並告訴卡迪說，希望這意味著「惡夢終於結束」，「一切都會結束，流血事件也會停止」。

不過，阿布．扎伊達補充說，加薩人回顧過去兩年他們所失去的一切時，可能會感到「喜憂參半」。

