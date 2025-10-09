北韓建黨80周年前夕 金正恩發表談話要求「強化對社會主義忠誠」
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩在勞動黨建黨80週年前夕發表談話，讚揚執政黨的歷史傳承，並要求強化對社會主義的忠誠。
根據報導，金正恩昨天與黨內高層官員一同參觀了位於平壤的勞動黨創建事跡館，並發表了一場「具有重大意義」的演說，向黨的創建者與革命先驅致敬。
報導指出，金正恩向其祖父、北韓建國領袖金日成，以及抗日戰士們致敬，感謝他們為黨的持久力量與成功奠定了「堅實的基礎」。
回顧勞動黨的80年歷史，金正恩表示，當前一代人應重新認識自身的「革命使命與責任」，以完成前輩開啟的社會主義志業。
金正恩並承諾要維護黨的思想純潔與生命力，使其「不致破敗、不致褪色」，同時讚美勞動黨創建事跡館是象徵勞動黨傳統的「神聖殿堂」。
