中俄高層將現身！北韓建黨80周年閱兵 學者：三方聯盟具象化

北韓明天將迎來執政勞動黨建黨80週年，預計將舉行盛大的閱兵，展示其最新先進武器，同時接待來自中國與俄羅斯高層代表。學者指出，這場盛典將是中俄北韓戰略軸心鞏固的體現。

法新社報導，這場慶典活動籌備工作高度保密。南韓軍方表示，北韓可能會在夜間舉行閱兵。

此次活動正值北韓領導人金正恩因烏克蘭戰爭而底氣更足之際。他在向俄羅斯派遣上萬名北韓士兵協助作戰後，獲得了來自莫斯科的關鍵支持。

上個月，中國國家主席習近平在北京主持盛大閱兵儀式，金正恩與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）共同出席。

中國總理李強將率領中國代表團出席北韓勞動黨建黨80週年慶典，而俄國前總統、普亭親密盟友麥維德夫（Dmitry Medvedev）也將現身平壤。

哈佛大學亞洲中心（Harvard University Asia Center）訪問學者李成賢（Seong-Hyon Lee，音譯）對法新社表示，這場盛會將是一場「具體展現中俄北韓戰略聯盟鞏固的盛典」。

李成賢指出：「從戰略層面來看，金正恩正展現自己作為合作夥伴的價值。透過展示先進武器與強大的軍力，他向北京與莫斯科傳達：『我不是附庸國，而是有價值且有能力的盟友』」。

分析人士預測，北韓這次閱兵可能會展示一款新式固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM），能將美國本土納入射程範圍，同時還可能展示新型無人機與極音速（hypersonic）武器，旨在威懾美軍。

奧斯陸大學（University of Oslo）朝鮮研究教授狄宏諾夫（Vladimir Tikhonov）表示：「據信烏克蘭戰爭讓平壤看到了『無人機革命』在現代戰爭中的重要性，他們現在正全力追趕，推測得到了俄羅斯的協助。」

國際戰略研究所（IISS）研究員鄧普西（JosephDempsey）指出，北韓最近在國防展上公布的圖片「為即將到來的閱兵提供了不錯的預告」。

他說，照片中出現的一套新系統似乎與俄羅斯的「鎧甲」（Pantsir）防空系統相似，但是安裝在北韓自行研製的履帶車上—「考量到平壤與莫斯科間日益加深的軍事聯繫，這可能非常值得注意」。

平壤的慶祝活動正值首爾表示「不能排除」北韓與美國可能在今年於南韓舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間舉行會晤之際。

川普在8月曾表示希望能再次與金正恩會面，可能就在今年；而平壤則回應稱，金正恩對川普仍「懷有美好回憶」，並願在華盛頓放棄要求北韓棄核的前提下重啟對話。

金正恩本週表示，北韓與俄羅斯的同盟關係「將在未來持續不變地向前發展」。

李成賢指出，即將舉行的閱兵式是平壤向川普發出的訊息：「過去那套處理北韓問題的模式已經失效」。

他說，透過「在中國與俄羅斯高層官員面前展示最強大的武器」，金正恩正在宣告：「你們將北韓問題外包給北京的策略，已經走到盡頭」。