德國小鎮市長遇刺重傷 控養女行凶警方調查中
德國警方今天表示，剛當選的黑爾德克（Herdecke）市長史陶澤（IrisStalzer）遭人持刀刺傷，頭號嫌犯是她的17歲養女。
法新社報導，德國西部小鎮黑爾德克（Herdecke）新任市長史陶澤昨天在自宅被發現遭人刺傷，傷勢嚴重。
警察在記者會上表示，現年57歲的史陶澤告訴警方，是她的養女行凶。史陶澤目前仍在醫院接受治療，暫無生命危險。
事件發生後，史陶澤的養女與她的15歲養子一同遭警方拘留，稍晚將獲釋並交由青少年福利機構照管。
檢察官哈爾多恩（Bernd Haldorn）在同場記者會上指出，這場攻擊可能是因「家庭糾紛」而起。
調查人員表示，昨天中午左右，史陶澤的女兒曾打電話報警，聲稱她的母親因搶劫案受傷。
但調查人員很快表示，他們在屋內發現「重要證據」，將焦點轉向她的兩名子女。調查人員在屋內發現兩把刀子與一些衣物，均被作為證物帶走。
史陶澤昨天遇襲的消息傳出後，引起德國朝野震驚與憤怒，總理梅爾茨（Friedrich Merz）也表達關切。
