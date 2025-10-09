日本國民民主黨若與自民黨談組閣　支持組織反對

快訊

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本在野黨國民民主黨的支持組織「日本勞動組合總聯合會」（日文為日本勞動組合總連合會，簡稱連合）會長芳野友子，昨天表明「不接受」該黨探詢與自民黨協商聯合執政。

日本經濟新聞」報導，高市早苗近日當選自民黨總裁（黨主席）後，也在考慮與國民民主黨協商聯合執政。後者曾在2024年12月與執政黨自民黨及公明黨達成共識，上調所得稅開徵門檻，以及廢止汽油稅暫定稅率。國民民主黨並未否認這些政策被落實的話，會協商加入聯合政府。

高市昨天率領自民黨新團隊拜會在野黨，國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎當時要求高市儘早落實先前的協議，他稱高市就此回答「遵命」。

而玉木在會後告訴媒體，「期待（對方）能積極推動（相關政策）。」而國民民主黨目前仍在觀望自公聯合執政的談判狀況。

不過，支持國民民主黨的連合則反對國民民主黨與自民黨聯合執政。芳野友子昨天在連合的定期大會過後召開記者會強調，「不能接受加入聯合執政，這個立場未改變…以在野黨立場與執政黨抗衡，相當重要」。

連合相當於日本工會的中央組織，力挺勞工權益，過去一段時間持續要求政府、自民黨，以及其他政黨落實主張的政策。連合也希望日本政黨政治能出現「兩大政黨體制」，盼望國民民主黨與最大在野黨立憲民主黨能成為取代自、公執政的核心政治勢力。

而連合主張與自民黨政府對峙，背景之一是自民黨與日本經濟團體連合會（簡稱經團連）等資方組織與團體走得很近，若國民民主黨與自民黨共同行動，恐導致勞資合作關係過於緊密，進而動搖勞工組織的存在意義。

玉木本月7日在連合定期大會首日致詞時似乎也顧慮到相關人士的想法。他表示，「外界有許多議論，但各位不必擔心，我對任何職位都沒有興趣。」

國民民主黨目前在國會中有8名議員被稱為「組織內議員」，他們為勞工等團體出身，而這些「組織內議員」也是黨內核心人物。

另外，今年稍早在參議院選舉大有斬獲的參政黨，昨天也在國會內接受高市新團隊的拜會。

參政黨代表（黨主席）神谷宗幣當天在會後告訴媒體，他跟高市表示，「在政策相近的部分可以合作，也贊成有益於國家利益的事項。」

不過，他則否認加入聯合政府的可能性，認為「黨的狀態未臻完善，完全沒在考慮此事」。

