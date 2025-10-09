英猶太會堂恐攻犯嫌行凶後 報警稱「效忠伊斯蘭國」

調查人員今天表示，上週英格蘭北部一座猶太會堂遇襲，造成兩名猶太教徒死亡，行凶男子在犯案後幾分鐘內打電話給警方，聲稱自己是為伊斯蘭國（Islamic State）行事。

路透社報導，警方表示，35歲的敘利亞裔英國公民夏邁（Jihad Al-Shamie）駕車衝撞行人，並持刀攻擊克朗普索區（Crumpsall）希頓公園希伯來公會猶太會堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）內的民眾，他是在犯案後打了這通電話。

武裝警員隨後當場擊斃了手持兩把刀、疑似身穿爆裂物腰帶的夏邁。警方後來表示，兩名罹難者之一是因警方開槍誤擊而身亡。

大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）助理局長波茲（Rob Potts）表示，警方接獲報案後數分鐘內，夏邁隨即撥打999報案專線承認犯案。

波茲在電視聲明中說：「他也宣稱效忠伊斯蘭國。」

2日的攻擊發生於猶太歷中最神聖的贖罪日（YomKippur），造成53歲的陶比（Adrian Daulby）與66歲的克拉維茨（Melvin Cravitz）死亡。另有3名男子傷勢嚴重，仍住院治療。

夏邁過去從未被反恐警察盯上，也未被轉介到英國的反激進化計畫「預防」（Prevent）。然而，警方表示，他的確有犯罪前科，最近曾因涉嫌性侵遭逮捕，之後獲得保釋。

警方表示：「現階段的調查進展使我們更有把握認定，他深受極端伊斯蘭主義意識形態影響，這通999緊急電話正是這項判斷的依據之一。」

「必須強調的是，我們會綜合考慮所有蒐集到的證據，評估這起攻擊背後的動機。這項評估仍在繼續進行，未來可能會發現更多驅動因素與動機。」

事件發生後，警方逮捕了6名涉案人士，但所有人都將獲釋且不會被起訴。其中兩人已於4日獲釋，其餘4人將在今天獲釋。

波茲說：「這不意味著我們的調查已經結束。」

夏邁的家人在臉書（Facebook）上發表聲明表示，他們對此案「深感震驚」，並希望與他們所謂「令人髮指的行為」劃清界線。