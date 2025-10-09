快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

英猶太會堂恐攻犯嫌行凶後 報警稱「效忠伊斯蘭國」

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導
英國曼徹斯特一所猶太教堂附近發生恐怖攻擊，造成2受害者死亡。（新華社）
英國曼徹斯特一所猶太教堂附近發生恐怖攻擊，造成2受害者死亡。（新華社）

調查人員今天表示，上週英格蘭北部一座猶太會堂遇襲，造成兩名猶太教徒死亡，行凶男子在犯案後幾分鐘內打電話給警方，聲稱自己是為伊斯蘭國（Islamic State）行事。

路透社報導，警方表示，35歲的敘利亞裔英國公民夏邁（Jihad Al-Shamie）駕車衝撞行人，並持刀攻擊克朗普索區（Crumpsall）希頓公園希伯來公會猶太會堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）內的民眾，他是在犯案後打了這通電話。

武裝警員隨後當場擊斃了手持兩把刀、疑似身穿爆裂物腰帶的夏邁。警方後來表示，兩名罹難者之一是因警方開槍誤擊而身亡。

大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）助理局長波茲（Rob Potts）表示，警方接獲報案後數分鐘內，夏邁隨即撥打999報案專線承認犯案。

波茲在電視聲明中說：「他也宣稱效忠伊斯蘭國。」

2日的攻擊發生於猶太歷中最神聖的贖罪日（YomKippur），造成53歲的陶比（Adrian Daulby）與66歲的克拉維茨（Melvin Cravitz）死亡。另有3名男子傷勢嚴重，仍住院治療。

夏邁過去從未被反恐警察盯上，也未被轉介到英國的反激進化計畫「預防」（Prevent）。然而，警方表示，他的確有犯罪前科，最近曾因涉嫌性侵遭逮捕，之後獲得保釋。

警方表示：「現階段的調查進展使我們更有把握認定，他深受極端伊斯蘭主義意識形態影響，這通999緊急電話正是這項判斷的依據之一。」

「必須強調的是，我們會綜合考慮所有蒐集到的證據，評估這起攻擊背後的動機。這項評估仍在繼續進行，未來可能會發現更多驅動因素與動機。」

事件發生後，警方逮捕了6名涉案人士，但所有人都將獲釋且不會被起訴。其中兩人已於4日獲釋，其餘4人將在今天獲釋。

波茲說：「這不意味著我們的調查已經結束。」

夏邁的家人在臉書（Facebook）上發表聲明表示，他們對此案「深感震驚」，並希望與他們所謂「令人髮指的行為」劃清界線。

伊斯蘭國 猶太 死亡

延伸閱讀

聯合國秘書長促以哈遵守加薩協議！人質可能13日獲釋

人質獲釋、以軍後撤！川普宣布以色列與哈瑪斯批准和平計畫第一階段

日本街頭當眾露鳥！男星獲釋「崩潰鞠躬痛哭道歉」

倫敦3少女隨機行凶打死75歲翁 總刑期僅9年

相關新聞

快評以哈停火：和平協議玩假的？

美國總統川普（Donald J. Trump）10月8日於社群平台Truth Social宣布，目前在埃及進行和談的以色列、哈瑪斯雙方已簽署第一階段和平協議。哈瑪斯方面也已證實達成協議。而目前在埃及參與和談的，還包括土耳其、卡達、埃及與美國代表。川普本人也計畫於近日親自前往中東。

稱以哈協議「史上最大」 川普預測哈瑪斯13日釋放人質

美國總統川普8日在真實社群發文，宣布以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已經批准和平計畫的第一階段，隨後接受福斯新聞主持人漢尼...

以色列哈瑪斯才同意停火 加薩民防通報猛烈空襲

加薩民防機構今天通報，在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）與以色列才剛傳出宣布同意停火計畫後，當地發生了數起...

民調：以色列66%民眾盼結束加薩戰爭 近半促內唐亞胡下台

以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）最新民調顯示，大多數以色列人希望結束加薩戰爭，近...

從以哈停火協議 看川普決策風格

當川普總統9月29日在白宮公布美國結束以哈衝突的「20點計畫」時，大家都認為只是說說而已，畢竟過去有多次美國總統嘗試提出...

英猶太會堂恐攻犯嫌行凶後 報警稱「效忠伊斯蘭國」

調查人員今天表示，上週英格蘭北部一座猶太會堂遇襲，造成兩名猶太教徒死亡，行凶男子在犯案後幾分鐘內打電話給警方，聲稱自己是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。