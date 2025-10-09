以色列哈瑪斯才同意停火 加薩民防通報猛烈空襲
加薩民防機構今天通報，在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）與以色列才剛傳出宣布同意停火計畫後，當地發生了數起空襲。
法新社報導，加薩民防機構官員穆哈伊爾（Mohammed Al-Mughayyir）表示：「自昨晚宣布就加薩停火架構達成協議以來，已通報數起爆炸事件，尤其是在加薩北部地區。」
他並指加薩市（Gaza City）遭到「一系列猛烈空襲」。
據路透社報導，這項協議的消息傳出後，在以色列、加薩及其他地區引發慶祝活動。以色列人質家屬燃放煙火，而巴勒斯坦民眾則拍手歡呼，期盼流血衝突得以終結。
加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）男子拉波（Abdul Majeed abd Rabbo）說：「感謝真主帶來停火，結束了流血與殺戮。」
他表示：「不只我一個人開心，整個加薩走廊都很開心，所有阿拉伯人民、全世界都為停火與殺戮的終結感到高興。」
然而，美國總統川普昨晚宣布的這份協議缺乏細節，並留下許多懸而未決的問題，這些問題仍可能導致協議瓦解。
