川普如何軟硬兼施 以哈和平協議談判內幕一次看懂

美國總統川普高調宣布以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）達成和平協議，然而這場「締造和平」的功績並非偶然，川普在幕後軟硬兼施，最終才促成這項歷史性協議。

對於熱愛自詡為「和平締造者總司令」的川普來說，這是一個典型的戲劇性時刻。

川普的最高外交官、美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）打斷了白宮一場電視轉播的會議，遞給川普一張紙條，並在他耳邊低語，暗示加薩協議即將達成。

不久後，川普在他的社群平台「真實社群」（TruthSocial）上宣布協議達成，並寫道：「和平締造者有福了！」

然而，儘管高潮戲碼在法新社記者等媒體面前上演，但川普大部分的努力都是在幕後進行，他試圖向不情願的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）施壓，並贏得阿拉伯國家的支持。

●施壓尼坦雅胡

為了尋求獲得諾貝爾和平獎並鞏固政治功績，川普這次的做法與他過去被認為給予關鍵盟友以色列一張「空白支票」的態度有所不同。

川普9月29日在白宮接待尼坦雅胡，公布他的20點和平計畫時，他公開表現出完全支持這位以色列總理的樣子。

川普當時表示，如果哈瑪斯不接受這項計畫，那麼以色列將獲得他的「全力支持來完成任務」，並摧毀這個巴勒斯坦武裝組織。

然而私底下，川普正在施加壓力。

首先，他攤在尼坦雅胡和以色列官員面前的計畫，是前一週在聯合國與阿拉伯及穆斯林領袖進行廣泛磋商後所起草。

當尼坦雅胡面對這份計畫時，他發現其中有他曾矢言絕不接受的關鍵領域，特別是他拒絕允許建立巴勒斯坦國。

●阿拉伯因卡達攻擊事件而團結

在談判處於敏感階段時，以色列攻擊了同為美國盟友的卡達境內的哈瑪斯成員，川普對此私下感到憤怒。他利用阿拉伯國家反對這次攻擊的團結立場，讓他們全都同意了這項計畫。

接著，他設局讓尼坦雅胡在白宮橢圓形辦公室打電話給卡達領袖致歉。白宮發布的一張照片顯示，川普甚至手拿話筒，讓尼坦雅胡照稿唸出道歉聲明。

政治新聞機構Politico報導，卡達一名高階官員當時也在房間裡，以確保尼坦雅胡照稿演出。川普後來簽署一項非同尋常的命令，向卡達給予美國的安全保證。

這一轉變也反映出川普在兩次總統任期內與阿拉伯國家培養出的密切關係。

在他的第一次任期內，阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥簽署了承認以色列的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。

而這一次，川普首次重要的海外訪問是前往波斯灣的卡達、埃及和阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi），並未在以色列駐足。

●把握哈瑪斯的人質籌碼

川普加強施壓，給哈瑪斯設定10月5日的最後期限，要求他們達成協議，否則將面臨「嚴重後果」。

哈瑪斯則巧妙接招，利用川普一再公開承諾要解救所有加薩人質的承諾，拋出了釋放人質的提議。川普先前曾多次在白宮會見人質家屬。

川普迅速將此事視為一場勝利。他發布一段影片訊息，並以美國總統前所未見之舉，轉發了被華府列為恐怖組織的團體哈瑪斯的聲明。

他沒有提及哈瑪斯並未完全同意他計畫中大部分其他要點的事實。

但川普沒有在細節上糾結，而是敦促以色列、哈瑪斯及相關調解人員迅速敲定協議。

川普告訴新聞網站Axios，他曾對尼坦雅胡說：「『畢比（Bibi），這是你致勝的機會。』他接受了。他也必須接受。他別無選擇。在我這兒，你就得接受。」