稱以哈協議「史上最大」 川普預測哈瑪斯13日釋放人質

美國總統川普8日在真實社群發文，宣布以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已經批准和平計畫的第一階段，隨後接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）專訪時預測，哈瑪斯可能會在美東時間13日釋放所有剩餘的以色列人質。

紐約郵報報導，川普在訪談中說：「最重要的是，人質很可能會在我們的時間，大概13日獲釋。」並在提到據信仍在加薩走廊，且超過半數被認為已身亡的48名人質時表示：「他們的處境非常糟糕，在地下很深的地方，正在獲救。就在我們說話的時候，很多事情正在發生。」

川普說：「為了讓人質獲得釋放，正在進行許多行動，我們相信他們都會在13日回來。」

根據一名白宮資深官員的解釋，這項協議預計同時暫停加薩戰事，將於9日提交以色列內閣批准。以軍隨後必須開始從部分地區後撤，預估不到24小時可完成。之後將啟動72小時的倒數計時，哈瑪斯會盡可能提前行動，美方研判人質最快將於13日開始獲釋。

川普在真實社群宣布以哈和平協議後不久，又發布人質家屬慶祝並感謝他的影片。他向漢尼提表示，參與此事是「極大的榮譽」，並認為這「可能是有史以來最大的協議」。他還透露，協議宣布後曾與以色列總理內唐亞胡通話，對方說：「我簡直不敢相信，大家現在都喜歡我了。」

川普補充說，他告訴內唐亞胡：「畢比，以色列無法與全世界作戰，他們不可能打敗全世界」，而內唐亞胡非常理解這一點。

根據Axios報導，川普接受簡短電話採訪時表示，他「很可能在接下來幾天前往以色列」，並在加薩和平協議達成後向以色列國會發表演說。白宮稍早則表示，川普可能在10日完成體檢後啟程。