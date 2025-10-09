美削減援助致資金短缺　聯合國將削減25%維和部隊

1名聯合國高層官員今天指出，主要因美國削減援助導致資金短缺，聯合國將被迫在全球削減約25%維和部隊。

綜合法新社和路透社報導，這名不願具名的官員指出，大約1萬3000至1萬4000名軍警人員及裝備將被遣送回國，另外「任務中的大批文職人員」也將受到影響。

美國原本應為2025至2026年度維和行動的總預算54億美元提供13億美元，但美國已通知聯合國，僅願支付約6.82億美元，其中8500萬美元將用於海地新的國際反幫派任務，這個項目未包含在原本預算中。

中國預計將為聯合國維和任務預算提供12億美元，截至7月仍有約20億美元的欠款未繳清。整體而言，聯合國預計本年度維和預算將出現16%至17%的缺口。

美國總統川普今年1月重返白宮以來，一直聲稱國際組織「佔美國便宜」，並推動美國對外援助大幅削減。

這名官員指出，此次25%的削減將分屬現有11項維和任務中的9項，這些任務早已擬定應對預算削減的計畫。

川普總統8月單方面取消2024與2025年原核撥給維和任務的約8億美元。白宮預算辦公室還建議取消2026年對聯合國維和任務資助，理由是馬利、黎巴嫩與剛果民主共和國等地的行動成效不彰。

這次受影響的維和任務包括，南蘇丹、剛果民主共和國、黎巴嫩、科索沃、賽普勒斯、中非共和國、西撒哈拉、以色列與敘利亞間的戈蘭高地主非軍事區，以及南蘇丹與蘇丹共同管理的阿貝地區（Abyei）。

聯合國值80週年之際陷入嚴重財務危機，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）正尋求更廣泛的節流與效率改革方案。