颱風強襲日本伊豆群島　傳停電與樹倒等災情

中央社／ 東京9日綜合外電報導

今年第22號颱風夏浪今天黎明挾帶強大風雨通過日本伊豆群島南部，其中八丈島的雨量創下當地觀測史新高，當地今天上午也出現停電、車輛翻覆、屋頂被掀起等災情。

根據日本氣象廳今天中午11時45分發布的颱風路徑潛勢預測圖，夏浪上午11時（台北時間10時）位於八丈島以東約180公里處，中心氣壓940百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺。夏浪以時速30公里的速度，往東北東方向前進。

朝日電視台與日本放送協會（NHK）報導，氣象廳考量伊豆群島南部出現線狀降水帶（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），今天上午6時過後針對八丈島發布大雨特別警報。

而八丈島截至今天上午7時20分，6小時累積雨量達284.5毫米，創下當地2003年開始統計以來新高。

當地風勢也相當強勁，今天上午10時前的3小時，八丈島機場觀測到最大瞬間風速每秒53.5公尺、八丈島45.4公尺、三宅島34.2公尺。

八丈町公所表示，已開設6處避難所，收容逾350人。

東京電力電力網公司（TEPCO Power Grid）指出，今天上午8時，當地約5600戶停電。

東京都警視廳八丈島警察署表示，今天上午獲報有車輛翻覆、屋頂被掀飛、部分行道樹倒塌等，以及有公家單位建物玻璃破碎，所幸目前未傳出傷亡，具體災情有待進一步確認。

伊豆群島有7個町與村已接獲暴風與大浪特別警報，氣象廳也呼籲當地持續保持高度警戒，嚴防災害。

