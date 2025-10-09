聯合國秘書長促以哈遵守加薩協議！人質可能13日獲釋

快訊

中央社／ 紐約／開羅8日綜合外電報導
圖為戰火下的加薩，城市成為廢墟。（路透）
美國總統川普今天宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯就他的加薩走廊和平計畫第一階段達成協議，聯合國（UN）秘書長表示樂見，並敦促有關各方「全面履行」協議內容。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，白宮一名高層官員表示，哈瑪斯（Hamas）扣押在加薩走廊（Gaza Strip）的人質最快將於13日獲釋。

這項協議將於明天提交以色列內閣批准，如果內閣表決通過，以色列軍隊將必須在加薩走廊撤退至雙方同意的界線，整個過程應該會在24小時內完成。這名白宮官員說，哈瑪斯之後將有72小時的時間釋放人質。

哈瑪斯內部消息人士今天告訴法新社，哈瑪斯將以20名活著的人質交換約2000名巴勒斯坦囚犯。

這名消息人士透露，以哈第一階段停火協議預計明天簽署，雙方將在協議執行後的72小時內交換人質與囚犯。

這名消息人士還說，哈瑪斯將釋放人質，以交換250名遭到以色列判處無期徒刑的巴勒斯坦人，以及自2023年10月7日爆發戰爭以來被以色列逮捕的1700名巴勒斯坦人。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）敦促有關各方遵守協議。

古特瑞斯在聲明中說：「所有人質都必須以有尊嚴的方式獲釋。必須確保永久停火。戰鬥必須徹底停止。」他同時強調「必須確保」人道主義物資立即暢通無阻地進入飽受戰爭蹂躪的加薩走廊。

根據英國廣播公司（BBC）報導，古特瑞斯表示聯合國將支持有關各方「全面履行」協議，以及增加人道援助和推動加薩重建工作。

人質獲釋、以軍後撤！川普宣布以色列與哈瑪斯批准和平計畫第一階段

美國總統川普8日在真實社群發文，宣布以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已經批准和平計畫的第一階段。

川普側耳傾聽魯比歐「報告以哈協議進度」！網友對比布希911事件經典瞬間

美國總統川普8日上真實社群發文宣布以色列與哈瑪斯已經批准和平計畫第一階段前，在白宮出席極左反法西斯運動「Antifa」的...

珍古德遺願曝光 「想把川普、習近平與普亭送上太空」

英國靈長類學家珍古德上週辭世，享壽91歲。根據串流平台Netflix節目片段，珍古德生前受訪時指出，她想把不喜歡的人送上...

美削減援助致資金短缺　聯合國將削減25%維和部隊

1名聯合國高層官員今天指出，主要因美國削減援助導致資金短缺，聯合國將被迫在全球削減約25%維和部隊

颱風強襲日本伊豆群島　傳停電與樹倒等災情

今年第22號颱風夏浪今天黎明挾帶強大風雨通過日本伊豆群島南部，其中八丈島的雨量創下當地觀測史新高，當地今天上午也出現停電...

貿易戰開闢新戰場 北京農業反制挑戰川普政治版圖

川普政府正在研擬一項高達百億美元的農業紓困計畫，以補償在貿易戰中受創最深的群體，同時也是川普的票倉——美國中西部農業州。 在高科技晶片與稀土戰的美中角力硝煙中，北京悄然啟動另一場更具殺傷力的攻勢——農業反制。這次的焦點不是半導體，而是一種看似尋常、卻能撼動美國政治版圖的作物。 那就是大豆。

