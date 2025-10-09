聯合國秘書長促以哈遵守加薩協議！人質可能13日獲釋

美國總統川普今天宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯就他的加薩走廊和平計畫第一階段達成協議，聯合國（UN）秘書長表示樂見，並敦促有關各方「全面履行」協議內容。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，白宮一名高層官員表示，哈瑪斯（Hamas）扣押在加薩走廊（Gaza Strip）的人質最快將於13日獲釋。

這項協議將於明天提交以色列內閣批准，如果內閣表決通過，以色列軍隊將必須在加薩走廊撤退至雙方同意的界線，整個過程應該會在24小時內完成。這名白宮官員說，哈瑪斯之後將有72小時的時間釋放人質。

哈瑪斯內部消息人士今天告訴法新社，哈瑪斯將以20名活著的人質交換約2000名巴勒斯坦囚犯。

這名消息人士透露，以哈第一階段停火協議預計明天簽署，雙方將在協議執行後的72小時內交換人質與囚犯。

這名消息人士還說，哈瑪斯將釋放人質，以交換250名遭到以色列判處無期徒刑的巴勒斯坦人，以及自2023年10月7日爆發戰爭以來被以色列逮捕的1700名巴勒斯坦人。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）敦促有關各方遵守協議。

古特瑞斯在聲明中說：「所有人質都必須以有尊嚴的方式獲釋。必須確保永久停火。戰鬥必須徹底停止。」他同時強調「必須確保」人道主義物資立即暢通無阻地進入飽受戰爭蹂躪的加薩走廊。

根據英國廣播公司（BBC）報導，古特瑞斯表示聯合國將支持有關各方「全面履行」協議，以及增加人道援助和推動加薩重建工作。