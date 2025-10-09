川普側耳傾聽魯比歐「報告以哈協議進度」！網友對比布希911事件經典瞬間

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8日出席在白宮舉行的Antifa圓桌會議時，側身傾聽國務卿魯比歐耳語。美聯社
美國總統川普8日出席在白宮舉行的Antifa圓桌會議時，側身傾聽國務卿魯比歐耳語。美聯社

美國總統川普8日上真實社群發文宣布以色列與哈瑪斯已經批准和平計畫第一階段前，在白宮出席極左反法西斯運動「Antifa」的圓桌會議，側身傾聽國務卿魯比歐耳語的一幕在網路上爆紅。

印度媒體Times Now報導，許多網友將這幕畫面比作前總統布希（George W. Bush）在2001年9月11日恐攻發生時得知消息的經典瞬間。

這段影片如今被稱為「第二次耳語」（A Second Whisper），呼應當年白宮幕僚長卡德（Andy Card）低聲告訴布希：「第二架飛機撞上第二座大樓，美國正遭受攻擊。」相關梗圖迅速在網路瘋傳。

除耳語外，魯比歐還遞給川普一張手寫便條。川普隨後向記者表示：「國務卿剛給我一張便條，說我們在中東的協議已非常接近完成，他們很快就需要我。」

根據網路流傳的照片，便條內容為：「我們需要您盡快批准一則真實社群發文，好讓您搶先宣布協議。」川普隨後預告可能於周末前往中東，被問及是否會前往加薩了解當地情況時，他表示可能會去，但尚未做出最終決定，不過最可能前往埃及。

