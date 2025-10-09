哈瑪斯稱達成停火協議　籲確保以色列落實

日本沖繩距離台灣近，是國人熱愛的旅遊景點。由於沖繩面積比東京大些，又只有單軌電車，想盡情享受舒適的沖繩之旅，自駕不可或缺。日本前汽車雜誌記者觀察，沖繩租車市場從漫天減價變成削價競爭，單日租金曾高達新台幣4100元，如今跌到僅310元。究竟是什麼讓這座觀光天堂的租車產業泡沫化？本篇由專家剖析成因，以及在當地如何避開自駕車禍。

2025-10-09 08:00