哈瑪斯稱達成停火協議　籲確保以色列落實

中央社／ 開羅8日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天表示，他們在就美國總統川普的提議進行談判後達成協議，以期終結加薩走廊戰事。

路透社報導，哈瑪斯表示，協議內容包括以色列從加薩走廊（Gaza Strip）撤軍以及交換人質和戰俘。

哈瑪斯在聲明中還說，他們呼籲川普和擔保國確保以色列全面執行停火協議。

法新社報導，居中斡旋的卡達今天證實，以色列與哈瑪斯達成第一階段停火協議，這是加薩走廊和平協議一環。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）在社群平台X發文說：「調停人士宣布，（以哈）雙方今晚就加薩停火協議第一階段所有條款和實施機制、釋放以色列人質和巴勒斯坦囚犯以及允許援助物資進入加薩事宜達成共識，這項協議將有助於終結戰爭。具體細節將於稍後公布。」

知悉談判狀況的巴勒斯坦消息人士透露，哈瑪斯將在加薩協議第一階段釋放20名人質。

