只聞樓梯響？桃竹苗大矽谷計畫進展牛步 中央地方溝通平台9個月沒開過會

旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪

人質獲釋、以軍後撤！川普宣布以色列與哈瑪斯批准和平計畫第一階段

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8日在白宮國宴廳舉行的Antifa圓桌會議致詞時，手持國務卿魯比歐遞給他的紙條。美聯社
美國總統川普8日在白宮國宴廳舉行的Antifa圓桌會議致詞時，手持國務卿魯比歐遞給他的紙條。美聯社

美國總統川普8日在真實社群發文，宣布以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已經批准和平計畫的第一階段。

川普的貼文寫道：「我非常自豪地宣布，以色列和哈瑪斯都已經批准我們和平計畫的第一階段。這意味著，所有人質將很快獲釋，而以色列將把部隊撤回至雙方同意的界線，這是邁向強而有力、持久且永恆和平的第一步。所有各方都將獲得公平對待！」

他接著表示，這是阿拉伯與穆斯林世界、以色列、所有周邊國家及美國的偉大日子，並感謝來自卡達、埃及和土耳其的調解員，他們與美方共同努力，使這一歷史性且前所未有的事件得以發生。

川普最後寫道：「和平締造者是有福的！」

美聯社報導，以色列總理內唐亞胡在社群媒體上表示：「在上帝幫助下，我們將把他們（人質）全部帶回家。」哈瑪斯則表示，該協議將確保以色列軍隊撤離，並允許援助物資進入以及進行人質與囚犯互換。

知情人士告訴美聯社，哈瑪斯計畫本周末釋放所有20名人質，而以軍將開始從加薩大部分地區撤軍。

目前尚不清楚雙方是否就棘手問題取得任何進展，包括哈瑪斯是否會按川普要求解除武裝，以及最終如何治理這片飽受戰爭蹂躪的領土。但該協議仍是自今年1月和2月以哈達成釋放以人質換取巴人囚犯以來，最重要的進展。

以色列 哈瑪斯 川普 卡達

