法國待退總理：馬克宏將在48小時內再任命新總理

稍早於6日請辭導致國內政治僵局升溫的法國總理勒克努（SebastienLecornu）今天表示，總統馬克宏會在48小時內再任命新總理。

勒克努接受法國第2電視台（France 2）訪問時說：「我覺得現在已有解套的可能。我認為目前形勢已讓總統能在接下來48小時內任命新總理。」

法新社指出，勒克努在公廣媒體法國第2電視台的談話備受矚目。之前馬克宏給他期限，要求他在今晚前提出化解預算緊縮僵局的方案。

法國眼前最急迫的問題，是政府必須在10月13日之前提出2026年財政法案，隨後向國會提交，以便在今年12月31日之前頒布。

但在缺乏國會多數席位下，馬克宏一直難以推動人事及預算議程。他接下來有3種選項，一是任命新總理，二是再次解散國會，第三則是辭職下台。

勒克努的談話顯示，任命新總理如今成為最可能的結果。他表示，自己已向馬克宏報告，提前舉行國會選舉的可能性「已降低」，而國會下議院多數議員也反對解散議會。

對前總理菲力普（Edouard Philippe）稱馬克宏應請辭下台並宣布提前舉行總統選舉，勒克努則強調馬克宏應做完到2027年的任期。

他說：「現在不是更換總統的時候。不要讓法國人民誤以為表決預算的是總統。」

另據政治新聞網POLITICO報導，勒克努受訪時表示，一個「微幅多數聯盟」已準備就2026年度預算達成共識。

不過法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）今天表示，任何馬克宏任命的新總理她們都不會買單。

雷朋所屬的極右派「國民聯盟」（National Rally）目前是國會最大黨，國民聯盟呼籲馬克宏解散國會再次重選，或乾脆辭職下台。