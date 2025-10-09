聽新聞
加薩衝突和談樂觀？川普預告可能周末出發前往中東
以哈衝突可望落幕，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯近日已提交人質與巴勒斯坦囚犯名單準備進行交換，美國總統川普8日表示，他預計周末出發前往中東；川普表示，他認為很有機會可以簽署和平協議。
針對川普日前提出20點結束加薩衝突的和平計畫，哈瑪斯近日釋出善意，指願意根據川普所提出的停火框架，釋放在加薩（Gaza）被扣押的所有人質，並表示已準備好展開談判討論細節。
據法新社報導，以色列和哈瑪斯談判代表，正根據川普提出的20點計畫，在埃及度假勝地夏姆錫克鎮（Sharm El-Sheikh）舉行間接談判；據路透報導指出，哈瑪斯8日已提交人質與巴勒斯坦囚犯名單，準備進行交換，並對結束加薩戰爭的談判表達樂觀態度。
川普8日出席極左反法西斯運動「Antifa」的圓桌會議，川普表示，他在會議前正與中東方面討論可能達成的和平協議；川普說，他期待和平協議可以成真。
針對和平協議的談判進度，川普說，包括哈瑪斯、伊斯蘭國家和阿拉伯國家等，幾乎所有國家都加入談判；川普說，最終關鍵是與哈瑪斯之間的談判，而目前看起來進度良好。
川普表示，他們非常接近達成和平協議，談判的過程也非常順利；川普說，美國有非常優秀的談判團隊，不過對方也非常精於談判，不過川普認為，雙方達成和平協議的機率非常高。
川普說，他有可能在本周結束以前前往中東，可能是周六（11日）晚間或周日（12日）。
