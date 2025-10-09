以色列多數民眾盼結束加薩戰爭 近半數認為總理應立即下台

以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）最新民調顯示，大多數以色列人希望結束加薩戰爭，近半數民眾認為總理尼坦雅胡應立即下台。

「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）報導，以色列民主研究所民調發現，66%的受訪者認為應以目前的人質交換協議，結束以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭，此一比例較2024年9月上升了13個百分點。

這份民調針對不同族群進行調查，60%的猶太裔以色列人認為是時候結束戰爭，有32%覺得時機尚未成熟。相較之下，高達93%的阿拉伯裔以色列人認為應該結束戰爭。

民調還發現，有45%的以色列人覺得尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）應立即就2023年10月7日大屠殺事件負責並辭職，有19%民眾認為他應負責，但可在戰爭結束後請辭。