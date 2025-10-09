聽新聞
范德賴恩：無人機侵歐領空是混合戰

聯合報／ 國際中心／綜合報導
歐盟執委會主席范德賴恩八日在法國史特拉斯堡的歐洲議會針對俄國侵犯歐盟成員國空域發表談話。（法新社）
歐洲多國近日接連通報不明無人機闖入領空，歐盟執委會主席范德賴恩八日在歐洲議會指出，這些事件已構成「混合戰」手段，意圖動搖歐洲社會穩定並削弱對烏克蘭的支持。

范德賴恩說，無人機侵擾並非偶然，而是一場有組織且持續升溫的行動。

她表示，無人機侵擾的目的是讓公民感到不安、測試歐盟決心以及分化歐盟，並削弱對烏克蘭的支持，強調「現在是時候直言不諱了，這就是混合戰」。

范德賴恩並未將近期發生的所有無人機侵擾直接歸咎俄羅斯，但指出「莫斯科試圖在歐洲播下不和的種子」。她呼籲歐洲各國採取新的思維與防禦模式，以團結、嚇阻與堅定的態度回應俄羅斯威脅。

德國總理梅爾茨近來也多次發表類似警告。梅爾茨本周在德國電視節目中談到，俄羅斯總統普亭正對德國發動「混合戰」，透過資訊戰與無人機挑釁製造恐懼。

梅爾茨認為，俄國目標是顛覆歐洲政治秩序，正因如此，支持烏克蘭以捍衛歐洲自由民主社會秩序，符合德國核心利益。

梅爾茨並透露，曾考慮是否就無人機侵擾德國領空事件與普亭通話，但想到「每次有人嘗試跟普亭對話，換來的都是對烏克蘭更猛烈的攻擊」，因此作罷。

截至目前，俄方始終否認與歐洲各國無人機侵擾事件有關，克里姆林宮發言人佩斯科夫日前批評，歐洲政界「傾向把一切都歸咎於俄羅斯，這些指控毫無根據且過於籠統」。

普亭上周在一場國際論壇上說，有關俄羅斯操控無人機或企圖攻擊北約國家的說法是「無稽之談」，並指這些指控的真正目的在升高緊張局勢，使歐盟各國議會更容易通過增加軍事預算法案。

