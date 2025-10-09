政府關門僵局 川普批民主黨如神風特攻隊

美國聯邦政府一日起關門至今，川普政府七日威脅說，聯邦政府員工有可能無法獲得補發薪資。美國總統川普七日則表示，民主黨讓政府關門，就像是神風特攻隊的自殺式攻擊，並批評民主黨缺乏領袖和政策。

美國聯邦政府因撥款中斷導致關閉，聯邦參議院六日第五度針對短期延長撥款法案投票，不過無論是民主黨，還是共和黨提案的版本都未能跨過六○票的門檻，兩黨持續陷入僵局。

路透七日報導，根據白宮流傳的備忘錄，川普政府恐不保證補發聯邦員工在政府關門期間的薪資；此舉被外界視為川普政府的強硬手段，施壓參議員讓政府開門。

川普七日與加拿大總理卡尼在白宮會面，川普被問及相關問題時沒有正面回答；川普表示，民主黨置很多人於風險之中，他自稱會遵循法律行事。

川普也形容民主黨讓聯邦政府關門，像是神風特攻隊的自殺式攻擊。川普說，民主黨輸掉了選舉、總統大選慘敗，他們沒有任何好失去的。他認為民主黨已經失控了。

川普也數落民主黨人，先是稱民主黨眾議員克羅克特智商低，還表示民主黨眾議員歐凱秀沒有資格叫共和黨去她辦公室談判，還說民主黨眾議員裴洛西不知道該做什麼。

川普也表示，參議院少數黨領袖舒默缺乏支持度，恐怕無法在民主黨初選勝出。

川普批評民主黨缺乏領導人，也沒有政策方向；他質疑舒默是否在民主黨內還有號召力。

川普也說，聯邦政府會展開裁員計畫，但沒有說明會有多少人被裁；川普表示，如果政府繼續關門，他四、五天後就能回答裁員計畫規模，很多政府工作崗位永遠不會恢復。

川普說，民主黨讓他的政府得以排除數十億美元不必要的花費，讓預算可以變得更為平衡。