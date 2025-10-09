高市早苗 擬缺席靖國神社秋祭

日本共同社七日引述消息人士報導，靖國神社將於本月十七日至十九日舉行秋季例行大祭，而執政黨自民黨新任總裁高市早苗可能不會在此期間前往參拜，因為她正面臨壓力，要軟化外交上的保守立場。

另外，高市若當選首相，前防衛大臣木原稔預計將出任內閣官房長官。木原目前擔任跨黨派國會議員組織「日華議員懇談會」事務局長，且是熊本選區眾議員，對台灣友好。但消息人士向共同社透露，木原已基本決定不參加日華懇九日至十日的訪台團，顯然是考慮到中國的立場。

高市一直以來考慮到保守派的立場，即使擔任內閣大臣期間，也曾在日本二戰投降的「終戰紀念日」以及春、秋兩季例行大祭時，參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，但如今她身分不同，即使在尚未當上首相之前就前往參拜，也會引發中國大陸與南韓強烈反對。據信她正聽取幕僚建議避免前往參拜，以免還沒上台就引發外交摩擦。

外交消息人士指出，美國總統川普預計於十月廿七日至廿九日訪日，高市將安排與川普舉行首場面對面會談，也正尋求在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會期間會晤中國國家主席習近平。高市的幕僚指出，在這些會談前，她應「避免埋下導火線」。

高市二○二二年二月曾在一場由支持靖國神社團體主辦的座談會表示，即使成為首相仍會堅持參拜這座神社。去年自民黨總裁選舉，她也明確表示有意參拜靖國神社。但高市這次競選自民黨總裁期間，承諾將努力「深化日韓關係」，並表達希望與習近平對話。對於若擔任首相是否會參拜靖國神社，她表示「將酌情做出恰當判斷，絕不能使其成為外交問題」，態度明顯轉變。

此外，高市以外交和國安鷹派立場著稱，而執政夥伴公明黨自詡為「和平政黨」，兩黨關係自高市當選總裁後就一直不穩定。公明黨代表齋藤鐵夫七日會晤高市時表示，在中國、俄羅斯與北韓加強合作等情況下，圍繞日本的安全環境日益嚴峻，「靖國參拜不應成為外交問題」，雙方對此達成共識。

齊藤說，若無法和自民黨談妥聯合執政協議，公明黨將不會支持高市出任首相。先前雙方已就高市參拜靖國神社以及外國人政策嚴格化等達成共識，兩黨目前的癥結是「政治與金錢」問題，亦即自民黨議員涉入未如實申報政治獻金事件，兩黨也決定繼續磋商。

日本政府與自民黨原本計畫十五日召集臨時國會選出新首相，不過由於自民黨和公明黨協商遇到困難，日本富士新聞網引述數名消息人士報導，正協調延到本月廿日或廿一日召集臨時國會選出首相。