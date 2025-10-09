聽新聞
評子小泉進次郎參選失利 小泉純一郎：太早了

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
日本前首相小泉純一郎，二○一六年在日本外國特派員協會，發表談話。（美聯社）
日本前首相小泉純一郎，二○一六年在日本外國特派員協會，發表談話。（美聯社）

日本首相石破茂與前首相小泉純一郎等人七日在東京的日本料理店聚餐，與會的自民黨前副總裁山崎拓表示，小泉純一郎認為四十四歲的兒子小泉進次郎現在就參選自民黨總裁「還太早了」。

農林水產大臣小泉進次郎是小泉純一郎次子，他在四日的自民黨總裁選舉決選投票中不敵高市早苗，無緣總裁之位。

共同社報導，山崎拓透露，小泉純一郎在餐敘期間提到這場選舉時表示，小泉進次郎「並未找我商量競選的事情，我認為時機過早」。

這番話透露小泉家族的務實態度。小泉純一郎以其郵政民營化與結構改革聞名，對兒子政治生涯的評價向來低調。這次表態不僅淡化落選的挫敗感，更暗示進次郎需更多歷練。進次郎本人尚未公開回應。

會餐另一焦點是戰後八十年的首相個人訊息。石破表示，他希望以二○○五年小泉純一郎的「戰後六十年談話」為藍本，發布新版訊息，預計十日下午公布。山崎拓表示，石破提及作家猪瀬直樹的「昭和十六年夏的敗戰」作為參考，強調歷史反省與和平決心。

內閣官房長官林芳正八日表示，首相談話還在調整中。擔心會稀釋安倍談話的黨內保守派極力阻撓，石破談話將以個人名義發布，而非內閣決議。是否會延後，仍待觀察。

