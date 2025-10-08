快訊

中科院飛彈火箭原料驚爆「洗產地」 豐益負責人及員工用陸製品涉詐

不是酒！研究揭「1飲品」讓肝病死亡率暴增 專家驚呼：太多人每天喝

「孩子們被炸得支離破碎」 緬甸點燈節示威群眾疑遭軍政府轟炸釀40死

中央社／ 仰光7日綜合外電報導
緬甸中部市鎮章塢昨天傍晚數百人聚集慶祝滿月光明點燈節及參加抗議軍政府的活動時，傳遭軍方炸彈攻擊，緬甸媒體及主辦單位人員表示有40人喪命。圖／法新社

緬甸中部市鎮章塢（Chaung-U）昨天傍晚數百人聚集慶祝滿月光明點燈節（Thadingyut）及參加抗議軍政府的活動時，傳遭軍方炸彈攻擊，緬甸媒體及主辦單位人員表示有40人喪命。

法新社報導，緬甸自從2021年遭到軍方發動政變奪權後，內戰衝突不斷。支持民主的反抗勢力拿起武器與少數民族武裝團體結盟，共同對抗軍政府。

昨晚活動主辦委員會的1名女性成員今天告訴法新社，這場攻擊發生在晚間7時左右，共造成40多人死亡，當中包含孩童，另有約80人受傷。

這名女子因安全理由要求匿名，她昨晚不在現場，但今天出席了罹難者喪禮。據她說法，主辦單位當時對人群發出警告，有1/3的人及時逃離；但「很快有1架動力飛行傘從人們正上方飛過」，在人群中央投下2枚炸彈，「孩子們被炸得支離破碎」。

她表示，後來又有1架動力飛行傘從上空飛過，當它飛離現場後，人們趕忙協助傷者。「直到今天上午，我們還在收集散落在地上的屍塊。」

1名出席活動的章塢鎮居民證實上述死亡人數。他說，當人們發現有動力飛行傘從頭頂飛過後開始奔逃，「2位我的夥伴就在我面前被炸死」，他今天出席了9位友人的喪禮。

法新社今晚試圖聯繫緬甸軍政府的1名發言人尋求置評，但仍聯繫不上。

