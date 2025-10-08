駐日代表處慶雙十 李逸洋：與民主夥伴守護台海和平

駐日代表處今天在東京舉辦國慶酒會，現場嘉賓雲集，超過千人出席。駐日代表李逸洋致詞時表示，台灣在經濟與科技領域成就卓越，將與日本等民主夥伴共同維護台海和平穩定。日華懇會長古屋圭司與安倍昭惠也分別致詞，肯定日台深厚情誼與共享價值，場面熱烈。

李逸洋今晚在東京大倉飯店主持慶祝中華民國（台灣）114年國慶酒會。日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠、日本台灣交流協會會長隅修三、「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司、自民黨、立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨等參眾議員共193人出席。與會人數之眾多，合影留念時把整個舞台站滿，足見台日友誼深厚。

與會者中不乏近來話題人物，除了擔任自民黨「黨四役」選舉對策委員長的古屋圭司、幹事長代行（幹事長代理）萩生田光一，還有法務大臣鈴木馨祐、眾議員河野太郎、西村康稔、參議員蓮舫、石平、台灣女婿瀧波宏文，以及參政黨代表神谷宗幣、保守黨代表百田尚樹，率領同黨參眾議員與會。

此外，友邦巴拉圭、馬紹爾、瓜地馬拉、教廷及理念相近國家駐日使節人員、日本各大媒體、各界重要貴賓及旅日僑胞等1000多名賓客到場，場面盛大。

李逸洋以日文致詞指出，台灣股市市值居全球第8，前7名國家人口平均為台灣的25倍，顯示台灣經濟實力雄厚。台灣明年人均GDP可望達4萬美元，去年人均金融資產淨額為全球第5，擠身富裕國家之列。

他指出，輝達（NVIDIA）主要供應鏈在台灣，2300萬人口排名世界第57，卻能創造亮眼成就。他還詢問在場賓客，是否覺得台灣真的很厲害，獲得熱烈掌聲回應。

李逸洋說明，台灣周邊情勢嚴峻，中國持續施壓，但2021年美日領袖會談後，聯合聲明相隔52年強調台灣海峽和平穩定的重要性，自此之後，重要國際會議的聯合聲明都會提及台海和平穩定，對世界安全及繁榮不可或缺。最近的聲明力道更為強勁，呼籲和平解決兩岸問題，反對企圖以武力或威脅片面改變現狀，以及支持台灣有意義參與國際組織等。美國等民主國家也以軍艦通過台灣海峽表達支持，展示各國宣示台海為國際航道，有自由航行權，不允許中國片面封鎖及動武的態度。

李逸洋指出，明年台灣國防預算將占GDP的3.32%，創歷史新高，2030年前將提高至5%，展現強化防衛決心。當前局勢是美、日、歐盟民主陣營對抗中、俄、北韓威權勢力，台灣在此扮演關鍵角色。

他並強調，台灣生產全球95%的最先進晶片與90%的AI伺服器，在半導體封裝及先進封裝領域技術領先全球。台灣最近開發的矽光子技術為以光取代電訊在晶片上傳輸資料，能使運算能力提升30倍，這是AI高速運算及資料傳輸的突破性科技革命。台灣將結合半導體與AI優勢，強化供應鏈韌性，並持續與民主國家共同守護台海及區域和平繁榮。

隅修三致詞表示，對於台灣近日因颱風造成的重大災害，特別是花蓮縣等東部地區，謹致深切哀悼與慰問，並祈願災區早日復原。

他強調，目前日本將組成新內閣，但無論政局如何變化，日本政府重視與台灣的友好立場始終不變。當前國際局勢不穩，世界各地出現以威壓改變現狀的行為，自由、民主、人權等普世價值面臨挑戰，而日本與台灣正是共享並共同發展這些價值的夥伴。

日華懇會長古屋圭司表示，日華懇共有超過300名國會議員參與，雖然日本與台灣沒有正式邦交，但日華懇扮演極為重要的橋樑角色，每年制定行動計畫，並設有6個專案小組，包括CPTPP研究小組、女性議員交流小組、地方交流促進小組、台灣關係法調查小組、戶籍表記問題小組，以及防災與韌性推進小組等。

他指出，其中歷經3年努力推動，終於使與日本人結婚的台灣人，從今年5月底起在國籍欄可標示為「台灣」，這是人權與尊嚴問題，是極具意義的重要進展。

古屋表示，隨著台積電進駐熊本帶動龐大經濟效益，日台在半導體、能源與安全保障合作日益深化。他強調，在中國加大壓力之際，日本、台灣及美歐澳等共享自由與民主價值的國家必須團結，共同維護台海和平，正如已故首相安倍晉三說過，「台灣有事，就是日本有事」。

他也提到，明天他將率領30名國會議員訪問台灣，參加雙十國慶，會見總統賴清德、立法院長韓國瑜等政界人士，並前往台灣事實查核中心交流。日本與台灣是以深厚情誼相連的夥伴，期盼今後關係更加緊密，日華議員懇談會也將全力推進這項使命。

安倍昭惠以特別來賓身分登台致意。她表示，自從丈夫安倍晉三去世後，她曾經多次造訪台灣。「每次到訪都深深感受到台灣人民對我丈夫的厚愛與思念，也再次體會到他生前與台灣之間的深厚情誼」。

她表示，台灣為安倍晉三樹立銅像，讓她非常感動。就在安倍晉三冥誕9月21日，國立政治大學成立了「安倍晉三研究中心」。她衷心期盼，透過這個研究中心，能與世界各地的學者共同深入探討安倍的思想與理念。

安倍昭惠表示，安倍生前常說「台灣有事，就是日本有事」，兩國命運緊密相連，她也希望繼承他的遺願，繼續為深化日台關係盡一份心力。

酒會安排「台醫會南杏合唱團」、台灣文化中心「若林舞蹈班」及歌謠班表演歌曲及原住民舞蹈，最後大合唱「台灣」曲目，李逸洋特別登台吹奏薩克斯風，獲得滿堂喝采。

