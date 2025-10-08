台男泰國出事！毛衣暗藏8隻保育動物涉走私 曼谷機場遭活逮

泰國公共電視台報導，一名台灣旅客7日在曼谷廊曼機場（Don Mueang Airport）被捕，原因是他企圖將多隻保育動物走私到台灣。

機場安檢人員發現54歲的邱姓男子毛衣下似有異狀，X光機畫面顯示其身上藏有可疑物品，因此將他攔下做進一步檢查。邱男當時正準備登上飛往高雄小港機場的航班。

海關與野生動物官員隨即趕抵現場，要求邱男脫下毛衣，在其身上查獲用白色網子綁藏的2隻懶猴、1隻松鼠、3隻水獺和2隻亞洲刺龜等8隻活體動物。

泰國官員告知邱男，他未經許可持有保育物種，違反了「野生動物保育與保護法」。

邱男被控非法持有保育物種、企圖走私出境，以及違反動物傳染病法。

邱男涉嫌偷渡的保育動物已交由相關部門接手檢查與後續照護。

在去年12月的類似案件中，一名台灣男子涉嫌將草原犬鼠和小水獺等活體動物藏在四角褲中試圖偷渡，在曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi airport）被捕。