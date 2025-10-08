范德賴恩：無人機侵犯歐領空 已構成混合戰

歐洲多國近日接連通報不明無人機闖入領空，歐盟執委會主席范德賴恩今天在歐洲議會指出，這些事件已構成「混合戰」手段，意圖動搖歐洲社會穩定並削弱對烏克蘭的支持。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在歐洲議會總部史特拉斯堡，對歐洲近期頻頻發生的無人機侵擾事件發表看法時指出，無人機侵擾並非偶然，而是一場有組織且持續升溫的行動。

她表示，無人機侵擾的目的是讓公民感到不安、測試歐盟的決心以及分化歐洲聯盟，並削弱對烏克蘭的支持，強調「現在是時候直言不諱了，這就是混合戰。」

范德賴恩並未將近期發生的所有無人機侵擾直接歸咎俄羅斯，但指出「莫斯科試圖在歐洲播下不和的種子」。她呼籲歐洲各國採取新的思維與防禦模式，以團結、嚇阻與堅定的態度回應俄羅斯威脅。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）近來也多次發表類似警告。梅爾茨本週在德國電視頻道ntv節目中談到，俄羅斯總統普亭（Wladimir Putin）正對德國發動「混合戰」，透過資訊戰與無人機挑釁製造恐懼。

梅爾茨認為，克里姆林宮的目標是顛覆歐洲的政治秩序，正因如此，支持烏克蘭來捍衛歐洲自由民主的社會秩序，符合德國核心利益。

梅爾茨並透露，曾考慮是否就無人機侵擾德國領空事件與蒲亭通話，但思及「每次有人嘗試跟蒲亭對話，換來的都是對烏克蘭更猛烈的攻擊」便作罷。

截至目前，俄方始終否認與歐洲各國無人機侵擾事件有關，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）日前批評，歐洲政界「傾向把一切都歸咎於俄羅斯，這些指控毫無根據且過於籠統」。

蒲亭上週在一場國際論壇上稱，有關俄羅斯操控無人機或企圖攻擊北約國家的說法是「無稽之談」，並反指這些指控的真正目的在於升高緊張局勢，使歐盟各國議會更容易通過軍事預算增加案。

然而，就在歐洲各界關注領空安全之際，昨夜俄羅斯再度大規模空襲烏克蘭能源設施。根據烏克蘭空軍，俄軍出動183架無人機發動攻擊，其中154架被擊落，造成烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）等地區停電及多人喪命。