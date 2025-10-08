快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

范德賴恩：無人機侵犯歐領空 已構成混合戰

中央社／ 柏林8日專電

歐洲多國近日接連通報不明無人機闖入領空，歐盟執委會主席范德賴恩今天在歐洲議會指出，這些事件已構成「混合戰」手段，意圖動搖歐洲社會穩定並削弱對烏克蘭的支持。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在歐洲議會總部史特拉斯堡，對歐洲近期頻頻發生的無人機侵擾事件發表看法時指出，無人機侵擾並非偶然，而是一場有組織且持續升溫的行動。

她表示，無人機侵擾的目的是讓公民感到不安、測試歐盟的決心以及分化歐洲聯盟，並削弱對烏克蘭的支持，強調「現在是時候直言不諱了，這就是混合戰。」

范德賴恩並未將近期發生的所有無人機侵擾直接歸咎俄羅斯，但指出「莫斯科試圖在歐洲播下不和的種子」。她呼籲歐洲各國採取新的思維與防禦模式，以團結、嚇阻與堅定的態度回應俄羅斯威脅。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）近來也多次發表類似警告。梅爾茨本週在德國電視頻道ntv節目中談到，俄羅斯總統普亭（Wladimir Putin）正對德國發動「混合戰」，透過資訊戰與無人機挑釁製造恐懼。

梅爾茨認為，克里姆林宮的目標是顛覆歐洲的政治秩序，正因如此，支持烏克蘭來捍衛歐洲自由民主的社會秩序，符合德國核心利益。

梅爾茨並透露，曾考慮是否就無人機侵擾德國領空事件與蒲亭通話，但思及「每次有人嘗試跟蒲亭對話，換來的都是對烏克蘭更猛烈的攻擊」便作罷。

截至目前，俄方始終否認與歐洲各國無人機侵擾事件有關，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）日前批評，歐洲政界「傾向把一切都歸咎於俄羅斯，這些指控毫無根據且過於籠統」。

蒲亭上週在一場國際論壇上稱，有關俄羅斯操控無人機或企圖攻擊北約國家的說法是「無稽之談」，並反指這些指控的真正目的在於升高緊張局勢，使歐盟各國議會更容易通過軍事預算增加案。

然而，就在歐洲各界關注領空安全之際，昨夜俄羅斯再度大規模空襲烏克蘭能源設施。根據烏克蘭空軍，俄軍出動183架無人機發動攻擊，其中154架被擊落，造成烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）等地區停電及多人喪命。

烏克蘭 俄羅斯 德國

延伸閱讀

歐盟力圖科技自主 宣布10億歐元AI應用策略計畫

陸總理李強會見歐委會主席 籲「從大處著眼」尋求利益契合點

3架米格-31闖芬蘭灣 愛沙尼亞控俄侵犯空域

歐盟：印度買俄國石油並參與軍演 有礙印歐深化關係

相關新聞

台男泰國出事！毛衣暗藏8隻保育動物涉走私 曼谷機場遭活逮

泰國公共電視台報導，一名台灣旅客7日在曼谷廊曼機場（Don Mueang Airport）被捕，原因是他企圖將多隻保育動物...

自公聯盟危險了？高市早苗角逐首相 公明黨：若不組閣「不挺高市」

日本公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫重申，若自民黨「政治與金錢」引發的疑慮未被消除，就無法持續與自民黨聯合執政，而這種情況下...

樂極生悲？小泉進次郎敗選內幕曝光 投票前夜先辦「慶功宴」

日本農林水產大臣小泉進次郎在自民黨總裁選舉中落敗，他事後表示，「主要原因還是我自身能力不足」。但如今傳出，小泉陣營據傳深...

緬甸軍方動力滑翔傘空襲點燈節人群 至少24死47傷、罹難者屍體難辨

緬甸流亡政府發言人向BBC緬語服務表示，緬甸中部長烏（Chaung U）鎮6日傍晚舉辦「點燈節」（Thadingyut）...

日本執政黨協商遇困難 擬延到10月20日當週選首相

日本政府與自民黨原本計劃本月15日召集臨時國會，選出日相石破茂的繼任者，不過日媒今天引述數名消息人士披露，已知正在協調延...

歐盟擬限制俄外交官旅行 防間諜破壞活動升溫

歐盟各國政府已同意限制俄羅斯外交官在歐盟境內的旅行，以因應破壞行動遽增問題，但相關新規尚待正式通過；情報機構指出，這些破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。