西班牙馬德里市中心建築物部分倒塌 增至4死3傷

中央社／ 馬德里8日綜合外電報導

西班牙首都馬德里市中心一棟正在施工中的建築物倒塌，死亡人數增至4人。緊急救援人員今天尋獲最後2名失聯者的遺體

法新社報導，這起倒塌意外發生在知名觀光景點主廣場（Plaza Mayor）附近。大樓部分結構昨天晚間突然崩塌，救難人員當晚陸續在現場找到2名罹難者遺體。

馬德里市長馬蒂內茲-艾梅達（Jose Luis Martinez-Almeida）今天在社群平台X發文表示，消防隊員今晨尋獲另外兩具遺體。

他在貼文中寫道：「在此艱難時刻，謹獻給他們的家屬、朋友與同事所有的關愛與支持。」

救援單位表示，罹難者包括3名工人與1名負責監工的女性。西班牙媒體報導，這些工人分別來自馬利、幾內亞和厄瓜多。

此外，還有3人受輕傷。

至於建築物倒塌的原因目前正在調查中。這棟建築前身為辦公大樓，近期正進行改建為飯店，市府資料顯示，今年2月已核發相關工程許可。

馬德里 遺體 建築 西班牙

