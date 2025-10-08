自公聯盟危險了？高市早苗角逐首相 公明黨：若不組閣「不挺高市」

日本公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫重申，若自民黨「政治與金錢」引發的疑慮未被消除，就無法持續與自民黨聯合執政，而這種情況下，就不會支持自民黨總裁高市早苗角逐首相。

日本放送協會（NHK）報導，齊藤昨天與剛就任自民黨總裁（黨主席）的高市，協商兩黨持續聯合組閣事宜。他也在會後錄製今天上午播出的網路節目。

齊藤在節目中表示，「若自民黨無法清楚回答我們存有的疑慮，（雙方）就不能共享政策與理念，也就無法聯合執政」。

他提到「政治與金錢」問題時表示，「展現解決問題的態度是聯合執政重要的事情。我黨的支持者也期待自民黨能提出讓人覺得能一起聯合執政的答案。」

日本預計在本月稍晚舉行臨時國會，並在首相指名選舉選出日相石破茂的繼任者。

齊藤在節目中提到因應首相指名選舉時直言，「若不與自民黨聯合執政，屆時就不會在選票上寫下『高市早苗』，這是理所當然的。」他言下之意就是，若雙方無法談妥聯合執政協議，公明黨將不會支持高市出任首相。

而兩黨目前的癥結是「政治與金錢」問題。自民黨內的派閥，先前有議員涉入未如實申報政治獻金（俗稱小金庫事件）。

齊藤在昨天的兩黨會議，就聯合執政要求消除幾項議題衍生的疑慮，像是「政治與金錢」問題、高市先前參拜靖國神社，以及外國人政策嚴格化等。

而高市也在會中說明自身想法。齊藤表示，這場會議就參拜靖國神社、外國人議題，達成某種程度的共識。

不過，關於「政治與金錢」問題，齊藤則表示，「雖然有人認為透過選舉已「祓禊」（在水邊沐浴，以除不祥的一種祭祀），但之後仍出現恢復不當退還款項的證詞，因此有必要徹查事情全貌」，要求自民黨方面進一步處理此事。

高市昨天在會後說明，「會議討論3點事項，已經就2點達成共識，還剩1點事項必須繼續協商」。

齊藤當天也在會後告訴媒體，這場會議「沒在『政治與金錢』方面，達成結論」。而兩黨也決定繼續磋商。