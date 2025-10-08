緬甸軍方動力滑翔傘空襲點燈節人群 至少24死47傷、罹難者屍體難辨

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
緬甸仰光6日時值「點燈節」滿月之日，一名女孩在波特濤塔點燃供奉佛陀的油燈。歐新社
緬甸仰光6日時值「點燈節」滿月之日，一名女孩在波特濤塔點燃供奉佛陀的油燈。歐新社

緬甸流亡政府發言人向BBC緬語服務表示，緬甸中部長烏（Chaung U）鎮6日傍晚舉辦「點燈節」（Thadingyut）慶祝活動時，約有百人聚集抗議軍政府，卻遭軍方一架動力滑翔傘投下２枚炸彈攻擊，至少24人死亡，另有47人受傷。

緬甸軍方自2021年奪權以來，就與武裝抵抗組織及少數民族民兵爆發內戰，造成數千人喪生，數百萬人流離失所。軍方在失去超過半數國土控制權後，近來透過殘酷的空襲與重炮轟炸行動，再次取得顯著進展。此次遇襲的長烏鎮位於內戰關鍵戰場的實皆省（Sagaing），大部分地區由政變後成立的反軍政府志願民兵「人民防衛軍」（People's Defence Force，PDF）控制並管理當地行政。

軍政府計畫於12月舉行大選，將是2021年政變後的首次投票，但批評者指出，選舉不會自由、也不會公正，將使軍方持續握有不受制約的權力。長烏鎮6日傍晚舉辦的燭光守夜活動，原為和平抗議，訴求反對軍政府徵兵與即將舉行的全國選舉，同時呼籲釋放政治犯，包括政變後被罷黜並監禁的前國務資政翁山蘇姬。

一名PDF地方官員透露，他們在集會期間接獲空襲警訊，試圖迅速結束活動，但軍方的動力滑翔傘比預期更早抵達現場。整起事件僅持續約 7 分鐘，他的腿部因此受傷，身邊一些人則被炸死。

當地居民告訴BBC緬語服務，爆炸後很難辨認屍體。另一名協助籌辦活動的女子告訴法新社，雖然她當時不在現場，但隔天參加了葬禮。她表示：「孩子被徹底撕裂了」，並補充指出，仍在「收集遺體碎片」。

BBC 緬語服務報導指出，近年來的國際制裁使緬甸軍方更難獲取軍事裝備，在缺乏飛機與直升機的情況下，軍方愈來愈依賴動力滑翔傘執行空襲。然而，專家指出，中國大陸與俄羅斯提供的先進無人機與軍事技術，讓軍政府在戰場上重新取得優勢。

