樂極生悲？小泉進次郎敗選內幕曝光 投票前夜先辦「慶功宴」

日本農林水產大臣小泉進次郎在自民黨總裁選舉中落敗，他事後表示，「主要原因還是我自身能力不足」。但如今傳出，小泉陣營據傳深信勝券在握，投票前一晚就在眾議院議員宿舍舉辦類似「慶功宴」的聚會，讓其他陣營高層不滿。

「週刊文春」今天以小泉的「前夜祭」為題，揭露小泉陣營在4日自民黨總裁選舉投票前一晚動態。

自民黨的5名總裁候選人名單出爐後，44歲的小泉進次郎被視為最有勝算，在國會議員票尤其被看好。雖然在第一輪投票中，他獲得最多議員票（80票），但資深眾議員高市早苗在黨員票拿下119票居首。小泉以第2名進入決選投票，最終自民黨唯一派閥麻生派，在最高顧問麻生太郎指示下發揮影響力，讓高市獲得勝利。

儘管選舉結果受麻生派影響很深，但投開票日前一晚，小泉陣營過早鬆懈的舉動，也讓許多黨內同志，甚至黨外人士看在眼裡。

國民民主黨代表玉木雄一郎6日出席電視節目時說，「我住在赤坂的（眾議院議員）宿舍，最近常看到小泉陣營的人晚上在那裡開會。雖然稱不上是慶功宴，但時不時傳出笑聲。我當時心想，果然選舉中誰先鬆懈、誰就會輸。高市到最後一刻都沒有放棄，非常堅韌」。

玉木透露，高市在選前幾乎致電自民黨所有參眾議員，懇請對方支持。多家媒體也報導，她直到3日都還不停電話拜票。相對地，小泉在3日下午拜會麻生太郎，但沒有像高市那樣全方位動員。

有政治記者分析，「雖然媒體普遍報導小泉領先，但他其實沒有本錢如此自信」。此外，小泉陣營捲入網路留言灌水事件，也讓民眾對他觀感惡化。

有記者分析，雖然小泉在第一輪取得80張議員票，但其實比他預期的少很多，讓他受到打擊。小泉在決選投票前發表演說時，表情生硬，演說表現也不怎麼樣。

小泉陣營關係人士透露，在選舉公告日之前的集氣儀式上，包括代理人在內共92名議員出席。「到選戰最終階段，我們估計大概能拿到100張議員票，高市頂多50票。結果開票後，小泉只有80票，高市卻有64票，大家都覺得，『怎麼會這樣？』」

幕僚表示，小泉團隊操盤手都是年輕議員，缺乏統一指揮。許多議員只是裝作有參與，口頭答應幫忙卻沒有實際分配任務。

另外，小泉陣營核心人物：選舉對策委員長木原誠二和前經濟產業大臣齋藤健，「兩人早就各自擬定『小泉內閣人事名單』，想搶官房長官位置。最後據說協調是讓齋藤來當，但結果都是一場空」。

據知3日的「前夜祭」是由財務大臣加藤勝信召集，名義上是「意見交換會」，但氣氛熱烈，議員進進出出，讓其他陣營看來像在辦慶功宴。

當被詢問是否提前舉辦慶祝會，加藤否認。他表示，「只是意見交換會。隔天就要投票了，只是交換情報、互相打氣，大家都會開的嘛」。