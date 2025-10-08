加薩援助船隊傳遭攔截 以色列證實行動、否認違法

親巴勒斯坦行動組織「自由船隊聯盟」今天表示，多艘試圖前往加薩運送援助物資的船隻遭以色列軍方「攻擊」。以國外交部則證實，已攔截這些試圖進入封鎖戰區的船隻。

由「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition）等團體發起的海上倡議行動「全球堅毅船隊」（GlobalSumud Flotilla）在社群平台X貼文表示，船隊當中有3艘船今天清晨在距離加薩沿岸約220公里的水域遭以軍攻擊和非法攔截。

全球堅毅船隊還表示，另一艘載有90多名記者、醫師和社運人士的船隻目前也「正在被攻擊」。

綜合法新社和路透社報導，以色列外交部證實，以方攔截多艘企圖抵達加薩的船隻。

以色列外交部在社群媒體貼文說：「另一次企圖突破合法海上封鎖、進入戰區的行動宣告失敗。所有船隻與乘客將被帶往以色列港口。」

聲明指出，「所有乘客均安全健康，預計將儘速遣返」。

自由船隊聯盟表示，這些船上載有價值超過11萬美元的人道救援物資，包括藥品、呼吸器材及營養補給品，原定運往加薩給急缺物資的醫療院所。

這個聯盟在社群平台Instagram指出，以軍干擾通訊訊號，至少登檢了其中兩艘船。

聲明進一步說：「以軍在公海並無法律管轄權，我們的船隊對外不構成任何威脅。」

過去幾個月來，以色列已多次阻止國際人道救援船隊抵達遭戰火蹂躪的加薩。聯合國表示當地已出現饑荒現象。

以色列海軍上週也攔截了「全球堅毅船隊」約45艘船，當時船上載有多位政界人士及社運人士，包括瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）。

這項舉動在歐洲各地引發大規模抗議。