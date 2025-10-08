赴美學生簽總量下降 印度驟減近一半

據美國國際貿易委員會周一（10月6日）公布的數據，美國在8月份（也是美國大學最常見的開學月份）共發放了 313,138份學生簽證，比2024年同期下降了 19.1%。

印度赴美學生簽驟減近一半

印度學生簽證的跌幅最大——作為去年赴美留學生的最大來源國，印度今年8月獲得的學生簽證比去年同期減少了 44.5%。

中國學生的簽證數量也有所下降，但降幅遠不及印度。美國8月份向來自中國大陸的學生發放了 86,647份簽證，簽發量是發放給印度學生的兩倍多。

這些統計數據並不包括目前仍在美國就讀、持有以往簽發簽證的學生。

拓展閱讀——中國推出“K字簽證” 與美國爭奪科技人才？

加強學生簽審查

自重返白宮以來，特朗普將限制移民與削弱大學體系列為其政府的首要任務之一。特朗普認為大學是美國左翼的重要權力基礎。

美國國務院曾於今年5月28日發布聲明稱，國務院將與國土安全部合作撤銷中國學生的簽證，影響對象包括與中國共產黨有聯系、或有“關鍵領域”科系背景的學生。

國務卿盧比奧（Marco Rubio）在6月——學生簽證申請高峰期——曾一度暫停學生簽證處理，並下令美國大使館在審查申請人的社交媒體賬戶。

盧比奧還撤銷了數千份學生簽證，理由往往是這些申請人曾批評以色列。他表示，有權拒絕任何“違背美國外交政策利益者”入境。

印度赴美難度加大 背離美印長期友好路線

特朗普政府收緊了一項簽證規定，對來自印度的申請者影響尤為明顯：申請人必須在本國所屬的美國領事館辦理簽證，“跨區”或“出國”申請將非常困難，即便當地簽證積壓嚴重。

特朗普政府近期一系列舉措也與印度的長期友好關系背道而馳。數十年來，美國兩黨政策制定者都視印度這個人口超過十多億的大國為制衡中國的天然伙伴。

此外特朗普還對H-1B簽證征收了高額的新增費用，該簽證主要面向印度科技工作者。

與此形成對比的是，特朗普近期又表示，希望增加中國留學生數量，以改善中美關系——這一立場與此前盧比奧的強硬態度形成鮮明對比。盧比奧曾誓言要對被其指控為“利用美國技術知識”的中國留學生的簽證進行“大幅撤銷”。

最新數據顯示，多個人口以穆斯林為主的國家的學生簽證數量急劇下滑，其中伊朗學生簽證發放量下降了 86%。

