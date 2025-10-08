日本執政黨協商遇困難 擬延到10月20日當週選首相

日本政府與自民黨原本計劃本月15日召集臨時國會，選出日相石破茂的繼任者，不過日媒今天引述數名消息人士披露，已知正在協調延期到本月20日或21日召集臨時國會。

日本富士新聞網（FNN）報導，日本資深眾議員高市早苗本月4日當選為自民黨總裁（黨主席），而高市帶領的自民黨新團隊正在與公明黨協商繼續聯合執政事宜。不過，消息人士透露，協商目前碰到困難，因此正在評估延後到10月20日當週召集臨時國會。

報導指出，自民黨選出新任總裁之後，中間相隔逾兩週才由國會議員在國會的首相指名選舉選出新任首相的狀況，相當罕見。

而高市有意在臨時國會召集之前，呼籲在野黨於國會展開合作；不過，日本最大在野黨立憲民主黨也正在尋求整合在野，盼共同推出候選人角逐日本首相，朝野之間的攻防日益明顯。