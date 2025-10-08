避免外交爭議 日媒：高市早苗擬放棄本月參拜靖國神社

日本共同社8日引述多名相關人士報導，對於靖國神社10月17至19日的秋季例行大祭，日本自民黨新任總裁高市早苗已開始協調放棄在此期間前往參拜。

報導指，高市早苗一直以來考慮到保守派的立場，擔任閣僚期間在終戰紀念日及春秋例行大祭時參拜。然而這次若參拜，勢必會引發中、韓強烈反對，因此判斷應避免演變成外交問題。

報導也提到，亞太經合組織（APEC）會議月底在南韓召開，高市早苗會摸索與大陸國家主席習近平會談的機會；高市早苗身邊人士表示，「在首腦會談前，應避免埋下導火索。」

先前在自民黨總裁選舉期間的辯論活動中，高市早苗表示「將深化日韓關係」，也表達了與中國開展首腦對話的意願。對於若擔任首相是否會參拜靖國神社，她當時表示，「將酌情做出恰當判斷，絕不能使其成為外交問題。」

報導也回顧，就任首相前以總裁身份參拜靖國神社的先例是前首相安倍晉三，他在2012年10月參拜。文中也指，安倍擔任首相期間，在2013年12月參拜、並演變為外交問題。另外，前首相岸田文雄、前首相菅義偉以及首相石破茂未曾參拜，是在例行大祭期間供奉了被稱為「真榊」的供品。