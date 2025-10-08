丹麥推社群媒體禁令 擬禁15歲以下青少年使用
法新社報導，丹麥總理佛瑞德里克森（MetteFrederiksen）在國會秋季開議演說中宣布這項政策時，未具體說明哪些社群媒體網路將被納入禁令，也未闡述禁令將如何實際執行。
這項法案的具體時程尚未確定，但將授權父母允許子女自13歲起使用社群媒體。
佛瑞德里克森指出，「手機與社群媒體正在剝奪我們孩子的童年」，並表示丹麥年齡介於11到19歲的男童中，有60%寧願待在家中，而非花時間與朋友相處。
澳洲一直是全球防範青少年網路危害的領頭羊。2024年底，澳洲國會通過禁止16歲以下青少年使用社群媒體的法案，但幾乎沒有關於如何執行的相關細節。臉書（Facebook）、Snapchat、TikTok與YouTube等平台均在澳洲禁令範圍內。
今年6月，希臘提議在歐洲聯盟（EU）27國內設定「數位成年年齡」，意味著兒童在未經父母同意下，不得使用社群媒體。
