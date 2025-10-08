共犯辯「以為性愛遊戲」法集體性侵案主嫌：他都知情

法國最重大性犯罪者之一畢立可（Dominique Pelicot）今天出庭作證，反駁唯一一位因性侵他前妻遭定罪而上訴的男子。畢立可說，那名男子完全知道自己在做什麼。

十多年來，畢立可招募數十名陌生人性虐待當時的妻子吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）。去年，在對畢立可和其他50名被控男子的審判中，吉賽爾放棄匿名，成為打擊性暴力的國際象徵。

現在，在那次審判中被定罪的男子之一杜根（Husamettin Dogan），正在尋求推翻判決。

但畢立可今天在法庭上表示，已被判處9年徒刑的杜根是自願參與計畫。

72歲的畢立可在南部城市尼姆（Nimes）審判的第2天出庭時說道：「我從未強迫任何人。」

畢立可說，杜根一開始就知道他在尋找某人「趁妻子熟睡時虐待她」。

44歲的杜根堅稱清白，稱自己不是「強姦犯」，並堅稱他以為2019年6月28日是在參與一對放蕩夫婦的性遊戲。

畢立可說：「我從來沒這麼說過。」

畢立可說話時，吉賽爾沒有明顯反應。

畢立可在成人網站Coco.fr尋找男性性侵他的妻子，該網站現已被當局關閉。