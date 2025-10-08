加薩戰爭2週年 哈瑪斯準備達成協議但仍堅持訴求

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天表示，已準備好根據美國總統川普（Donald Trump）的方案達成結束加薩戰爭的協議，但仍堅持其提出的訴求。

路透社報導，與此同時，卡達總理與美國高層調解人員也已前往埃及，參與哈瑪斯與以色列之間的間接談判。

在哈瑪斯於2023年10月7日發動襲擊，並引發以色列對加薩攻擊屆滿兩週年的當天，川普對加薩協議取得進展表達樂觀態度。由特使魏科夫（SteveWitkoff）與川普女婿、前任中東特使庫許納（JaredKushner）等人組成的美國代表團也動身參與會談。

川普在華府向媒體表示，「我認為，中東和平有可能實現」，而不僅限於加薩。

接近談判的消息人士透露，他們已於今天休會，氣氛比前一天緩和。消息人士表示，由於有高級調解人員在場，明天的談判將是判斷能否取得進展的決定性指標。

一名官員表示，作為關鍵調解方的卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）將加入明天的會談，「目的在推動加薩停火計畫與人質釋放協議」。

在埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行的第2天會談中，哈瑪斯高層領袖哈雅（Khalil Al-Hayya）向埃及國營「開羅新聞電視台」（Al QaheraNews TV）表示，哈瑪斯前來是「為了參與認真且負責任的談判」。

他表示，哈瑪斯已準備好達成協議，但需要一個「保證」來終結戰爭，並確保「戰爭不再重演」。

加薩有關當局表示，哈瑪斯於2023年10月7日發動襲擊後，有約6萬7000人在以色列攻擊中喪命，加薩遭到嚴重破壞。以色列表示，哈瑪斯襲擊造成1200人罹難，另有251人遭擄至加薩淪為人質。

這些會談似乎帶來結束加薩戰爭迄今為止最大的希望。但各方官員都敦促對迅速達成協議的前景保持謹慎，因為以色列人正在紀念自大屠殺以來猶太人單日死傷最慘重的一天，而加薩人則渴望結束以軍帶來的苦難。

即使達成協議，誰將治理加薩、誰將重建加薩以及誰將為重建提供資金等問題仍懸而未決。川普與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已排除了哈瑪斯參與任何角色的可能性。

一名美國資深官員表示，川普會見了將加入明天會談的魏科夫與庫許納，並聽取談判的最新進展，隨後他們啟程前往埃及。這名官員又說，他們討論了諸如人質安全與安全保證等議題。

哈瑪斯高級官員巴荷姆（Fawzi Barhoum）在電視聲明中表示：「在埃及參與當前談判的（哈瑪斯）代表團正在努力克服所有障礙，以達成符合加薩人民期待的協議。」

他表示，任何協議都必須確保結束戰爭，以及以色列自加薩全面撤軍，而這是以色列未曾接受的條件。以色列則是希望哈瑪斯解除武裝，但哈瑪斯拒絕這一點。

他說，哈瑪斯希望達成永久、全面的停火，以及以色列軍隊的全面撤離，並立即啟動由巴勒斯坦「國家技術官僚機構」監督的全面重建計畫。

另一方面，由哈瑪斯等組成的巴勒斯坦派別也發表聲明，矢言「將繼續以一切手段堅持抵抗立場」，並表示「沒有人有權利要求巴勒斯坦人放棄武裝」，反映了協商的難度。

尼坦雅胡未對協商狀態發表評論。但他在社群平台X的聲明中告訴以色列，他們處於「關鍵的抉擇之日」。

他說：「我們將繼續採取行動，以達成這場戰爭的所有目標：讓所有人質回家、消除哈瑪斯的統治，以及確保加薩不再對以色列構成威脅。」