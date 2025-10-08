2026米蘭冬奧期間 義大利倡議全球停火

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
義大利近日提案，呼籲全球主要衝突能在明年冬奧期間停火。（中央社示意圖）
俄烏、以哈停火協議不好談，乾脆大家在奧運期間強制停火！義大利近日向聯合國遞案，呼籲全球在明年2月6日至22日的米蘭冬奧都能放下武器、暫時停戰。目前全球兩大主要衝突中，俄烏戰爭停火依舊沒有下文，以哈雖然近日展開談判，但前景恐不樂觀、且雙方也未完全停火。

根據《半島電視台》報導，義大利外交部長塔亞尼7日向聯合國遞交和平方案，呼籲全球在明年米蘭冬奧（2月6日至22日）期間停火。塔亞尼表示，希望這讓俄烏與中東的衝突止息，義大利支持美國之前提出的以哈和平方案，也希望各界追隨教宗良十四世所言，不要放棄追求和平的希望。

以哈談判仍有懸念

土耳其通訊社》提到，以色列與哈瑪斯近日在美國、埃及與卡達於埃及進行停火談判，埃及外交部長阿卜杜拉提表示雙方談判有「重大進展」。不過之前埃及與卡達等國在協助以哈調停時，也曾多次傳出有「重大進展」，但往往結果卻沒有達成共識，因此各界仍對以哈停火持續觀望。

美國總統川普近日與以色列總理納坦雅胡達成共識，宣布20點和平計畫，包括釋放全部的以色列人質、交換巴勒斯坦俘虜、停火、哈瑪斯解除武裝、加薩重建等條件，哈瑪斯雖然原則上同意條件，但在未來完全撤離加薩，還有不能在加薩治理扮演角色上可能沒有共識。

俄烏停火幾近停擺

天空新聞網》提到，俄烏談判則在川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加見面後就沒有下落，川普近日表示要提供烏克蘭長距離武器，但也不希望戰事升溫；普丁最近則忙著過生日，還收到北韓領導人金正恩送的親筆信祝賀，但烏東戰事依舊膠著，雙方透過無人機與飛彈互相轟炸攻擊。

