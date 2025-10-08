日媒：高市早苗可能缺席靖國神社秋季例大祭 友台派木原稔雙十不訪台

日本共同社7日引述消息人士報導，靖國神社將於本月17日至19日舉行秋季例行大祭，而執政黨自民黨新任總裁高市早苗可能不會在此期間前往參拜，因為她正面臨壓力，要軟化外交上的保守立場。

高市一直以來考慮到保守派的立場，即使擔任內閣大臣期間，也曾在日本所稱的「終戰紀念日」以及春、秋兩季例行大祭時參拜靖國神社，但此次若強行參拜勢必會引發中國大陸與南韓的強烈反對。據信，她正聽取周圍人士的建議，避免在成為首位女性首相之前就引發外交摩擦。

消息人士表示，高市的幕僚擔心，即便她在預計十月底正式就任前參拜靖國神社，也幾乎可以確定會引發中韓兩國的激烈反應，因此敦促她採取謹慎態度。

此外，高市以外交和國安採鷹派立場著稱，執政夥伴公明黨自詡為「和平政黨」，兩黨關係自高市當選總裁後就一直不穩定。公明黨代表齋藤鐵夫7日會晤高市時表示，在中國、俄羅斯與北韓加強合作等情況下，圍繞日本的安全環境日益嚴峻，「靖國參拜不應成為外交問題」，雙方對此達成了共識。

高市在競選自民黨總裁期間，承諾將努力「深化日韓關係」，並表達希望與中國國家主席習近平對話的意願。對於若擔任首相是否會參拜靖國神社，她表示「將酌情做出恰當判斷，絕不能使其成為外交問題」。

外交消息人士指出，高市將與預計於10月27日至29日訪日的美國總統川普舉行首場面對面會談，也正尋求在南韓慶州亞太經合會（APEC）峰會期間會晤習近平。高市的幕僚指出，在首腦會談前，她「應避免埋下導火線」。

另外，高市就任首相後，前防衛大臣木原稔預計將出任內閣官房長官。木原目前擔任跨黨派國會議員組織「日華議員懇談會」事務局長，且是熊本選區的眾議員，對台灣友好。但消息人士向共同社透露，木原已基本決定不參加日華懇9日至10日的訪台團，顯然是考慮到中國的立場。