小泉進次郎二度問鼎自民黨總裁失利 父親純一郎這麼說

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
日本前首相小泉純一郎在兒子進次郎二度問鼎自民黨總裁失利後發表看法。美聯社
日本前首相小泉純一郎在兒子進次郎二度問鼎自民黨總裁失利後發表看法。美聯社

日本自民黨總裁選舉4日塵埃落定，朝日新聞報導，7日晚間，首相石破茂在東京一家酒店的日本料理店，與前首相小泉純一郎、前自民黨副總裁山崎拓，以及經濟再生大臣赤澤亮正、前自民黨幹事長武部勤等人共進晚餐，會談持續約2小時30分鐘。

會餐中最引人注目的話題之一，是自民黨總裁選落敗的小泉進次郎。進次郎聲勢開高走低，不敵高市早苗。山崎拓轉述，父親小泉純一郎對此表示：「（進次郎當總裁）還太早了，我在這點上沒有執著。」

這番話透露小泉家族的務實態度。小泉純一郎以其郵政民營化與結構改革聞名，對兒子政治生涯的評價向來低調。這次「沒有執著」的表態，不僅淡化落選的挫敗感，更暗示進次郎需更多歷練。進次郎本人尚未公開回應，但黨內觀察家認為，這或許為他未來出路鋪路。目前，尚無任何新職發布消息。

會餐另一焦點是戰後80年的首相個人訊息。石破表示，他希望以2005年小泉純一郎的「戰後60年談話」為藍本，發布新版訊息，預計10日下午公布。山崎拓表示，石破提及作家猪瀬直樹的《昭和16年夏的敗戰》作為參考，強調歷史反省與和平決心。

內閣官房長官林芳正8日表示，首相談話還在調整中。擔心會稀釋安倍談話的黨內保守派極力阻撓，石破談話將以個人名義發布，而非內閣決議。是否會延後，仍待觀察。

石破茂 自民黨 首相

