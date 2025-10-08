小泉進次郎二度問鼎自民黨總裁失利 父親純一郎這麼說

日本自民黨總裁選舉4日塵埃落定，朝日新聞報導，7日晚間，首相石破茂在東京一家酒店的日本料理店，與前首相小泉純一郎、前自民黨副總裁山崎拓，以及經濟再生大臣赤澤亮正、前自民黨幹事長武部勤等人共進晚餐，會談持續約2小時30分鐘。

會餐中最引人注目的話題之一，是自民黨總裁選落敗的小泉進次郎。進次郎聲勢開高走低，不敵高市早苗。山崎拓轉述，父親小泉純一郎對此表示：「（進次郎當總裁）還太早了，我在這點上沒有執著。」

這番話透露小泉家族的務實態度。小泉純一郎以其郵政民營化與結構改革聞名，對兒子政治生涯的評價向來低調。這次「沒有執著」的表態，不僅淡化落選的挫敗感，更暗示進次郎需更多歷練。進次郎本人尚未公開回應，但黨內觀察家認為，這或許為他未來出路鋪路。目前，尚無任何新職發布消息。

會餐另一焦點是戰後80年的首相個人訊息。石破表示，他希望以2005年小泉純一郎的「戰後60年談話」為藍本，發布新版訊息，預計10日下午公布。山崎拓表示，石破提及作家猪瀬直樹的《昭和16年夏的敗戰》作為參考，強調歷史反省與和平決心。

內閣官房長官林芳正8日表示，首相談話還在調整中。擔心會稀釋安倍談話的黨內保守派極力阻撓，石破談話將以個人名義發布，而非內閣決議。是否會延後，仍待觀察。