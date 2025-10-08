加薩戰爭2週年 全球多地爆挺巴示威
在哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列、引發加薩戰爭屆滿兩週年之際，全球多地今天舉行支持巴勒斯坦的抗議活動，同時也為以色列遇難者舉辦了守夜與紀念儀式。
雪梨、伊斯坦堡、倫敦、華盛頓、紐約、巴黎、日內瓦、雅典與斯德哥爾摩都有支持巴勒斯坦的示威活動。
示威者對加薩人道危機與流血事件發聲譴責；與此同時，政治人物呼籲親巴勒斯坦抗議者不要將他們的憤怒轉化為對哈瑪斯暴力行為的美化。
根據以色列方面的統計，哈瑪斯在2023年10月7日的襲擊造成約1200人死亡，並擄走超過250名人質。
美國總統川普今天在白宮接見亞歷山大（EdanAlexander），這位擁有以色列與美國雙重國籍的男子是今年5月哈瑪斯釋放的人質，被認為是當時倖存的最後一位美國人質。
包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）在內的美國高層官員，也參加了為以色列人質家庭與倖存者舉行的守夜活動。
