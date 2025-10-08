快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

小泉無緣自民黨總裁 小泉純一郎認為兒子太早參選

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日本前首相小泉純一郎。美聯社
日本前首相小泉純一郎。美聯社

日本首相石破茂與前首相小泉純一郎等人昨晚在東京都內的日本料理店聚餐，與會的自民黨前副總裁山崎拓表示，小泉純一郎認為兒子小泉進次郎「太早出馬參選」自民黨總裁。

農林水產大臣小泉進次郎是小泉純一郎的次子，他在本月4日的自民黨總裁（黨主席）選舉決選投票中不敵高市早苗，無緣總裁之位。

共同社報導，山崎拓透露，小泉純一郎在餐敘期間提到這場選舉時表示，「（兒子）並未找我商量競選的事情，我認為時機過早」。

山崎拓也稱，小泉純一郎提及石破茂先前宣布不續任時表示，「令人感到相當遺憾」。

經濟再生擔當大臣赤澤亮正、自民黨前幹事長武部勤，也參加這場餐敘，與會者也在用餐時就自民黨新人事交換意見。

石破茂也曾在8月24日與相同人士聚餐。

石破茂 自民黨 日本料理

延伸閱讀

拋拜會高市早苗被指靠攏日反中極右派 鄭麗文急澄清

日本將誕生首位女首相 川普發文祝賀 讚高市早苗有智慧

高市早苗有望任首相 外交部：盼日支持台灣入CPTPP

高市早苗有力量的起手式！日股大漲2千點 謝金河：日本會重現小英效應？

相關新聞

日媒：高市早苗可能缺席靖國神社秋季例大祭 友台派木原稔雙十不訪台

日本共同社7日引述消息人士報導，靖國神社將於本月17日至19日舉行秋季例行大祭，而執政黨自民黨新任總裁高市早苗可能不會在...

小泉進次郎二度問鼎自民黨總裁失利 父親純一郎這麼說

日本自民黨總裁選舉4日塵埃落定，朝日新聞報導，7日晚間，首相石破茂在東京一家酒店的日本料理店，與前首相小泉純一郎、前自民...

小泉無緣自民黨總裁 小泉純一郎認為兒子太早參選

日本首相石破茂與前首相小泉純一郎等人昨晚在東京都內的日本料理店聚餐，與會的自民黨前副總裁山崎拓表示，小泉純一郎認為兒子小...

美國男性對肥胖沒病識感 預期壽命比女性少5年

最新數據顯示，美國成年人肥胖人口約占40%。肥胖症可能引起高血壓、各類癌症及約200種其他併發症，醫師指出男性更容易累積內臟脂肪，肥胖危險性高於女性。但可能礙於男人的面子，男性相較女性更不願意因肥胖就醫，接受相關手術或服藥，這將造成何種致命後果？醫師能為肥胖男性提供哪些幫助？

童貝里率船隊闖加薩被捕 控以色列獄中遭受酷刑

瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）今天聲稱，她與其他遭拘留的加薩船隊成員在以色列監獄中遭受酷刑

巴塞隆納街頭的數學探險 用幾何公式解讀城市建築

巴塞隆納不只是建築迷的天堂，也是一座藏滿數學謎題的城市。西班牙年輕數學家尼可拉斯·阿塔內斯·桑托斯設計「數學步道」，讓旅人一邊走訪地標，一邊解開幾何、代數與建築之間的關係。從高第的曲線到摩天大樓的玻璃排列，每一個角度都藏著公式的美感。這不只是旅遊，更是一場用數學重新看世界的冒險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。