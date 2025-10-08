小泉無緣自民黨總裁 小泉純一郎認為兒子太早參選
日本首相石破茂與前首相小泉純一郎等人昨晚在東京都內的日本料理店聚餐，與會的自民黨前副總裁山崎拓表示，小泉純一郎認為兒子小泉進次郎「太早出馬參選」自民黨總裁。
農林水產大臣小泉進次郎是小泉純一郎的次子，他在本月4日的自民黨總裁（黨主席）選舉決選投票中不敵高市早苗，無緣總裁之位。
共同社報導，山崎拓透露，小泉純一郎在餐敘期間提到這場選舉時表示，「（兒子）並未找我商量競選的事情，我認為時機過早」。
山崎拓也稱，小泉純一郎提及石破茂先前宣布不續任時表示，「令人感到相當遺憾」。
經濟再生擔當大臣赤澤亮正、自民黨前幹事長武部勤，也參加這場餐敘，與會者也在用餐時就自民黨新人事交換意見。
石破茂也曾在8月24日與相同人士聚餐。
