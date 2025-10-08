啤酒巨擘朝日遭駭 勒索軟體集團稱竊逾27GB資料
對全球大型實體有著多次網攻紀錄的勒索軟體集團「麒麟」，今天聲稱是日本「朝日集團控股」駭客事件幕後主使。這場入侵行動導致這家啤酒飲品龍頭生產線中斷。
路透社報導，遇駭消息9月29日曝光後，朝日集團旗下的朝日啤酒日前表示，公司已於10月2日恢復日本境內6座啤酒廠的生產作業。
麒麟（Qilin）採用「勒索軟體即服務」（Ransomware-as-a-Service, RaaS）模式，允許用戶付費後發起攻擊並按比例分贓。這個集團今天在自家網站上傳29張據稱為朝日集團內部文件的影像。
根據麒麟網站的貼文，這個集團聲稱竊取超過9300個檔案，或約略27GB的資料。
路透社無法立即查核這些文件的真實性。
朝日集團控股發言人今天深夜透過電郵表示，事件仍在調查當中，公司對麒麟聲稱偷竊資料、勒贖金額及協商過程等細節均不予置評。
麒麟並未回應置評請求。
根據一個網路犯罪研究平台彙編的數據，「麒麟」作為一個勒索軟體集團，自2022年首次現身以來便不斷犯案，聲稱已發動多達870起攻擊。
這個集團2024年6月攻擊英國病理檢驗服務公司Synnovis；英國官員後於2025年6月指出，這起事件造成1名倫敦醫院的患者喪生。
