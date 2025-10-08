快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

啤酒巨擘朝日遭駭 勒索軟體集團稱竊逾27GB資料

中央社／ 底特律7日綜合外電報導

對全球大型實體有著多次網攻紀錄的勒索軟體集團「麒麟」，今天聲稱是日本「朝日集團控股」駭客事件幕後主使。這場入侵行動導致這家啤酒飲品龍頭生產線中斷。

路透社報導，遇駭消息9月29日曝光後，朝日集團旗下的朝日啤酒日前表示，公司已於10月2日恢復日本境內6座啤酒廠的生產作業。

麒麟（Qilin）採用「勒索軟體即服務」（Ransomware-as-a-Service, RaaS）模式，允許用戶付費後發起攻擊並按比例分贓。這個集團今天在自家網站上傳29張據稱為朝日集團內部文件的影像。

根據麒麟網站的貼文，這個集團聲稱竊取超過9300個檔案，或約略27GB的資料。

路透社無法立即查核這些文件的真實性。

朝日集團控股發言人今天深夜透過電郵表示，事件仍在調查當中，公司對麒麟聲稱偷竊資料、勒贖金額及協商過程等細節均不予置評。

麒麟並未回應置評請求。

根據一個網路犯罪研究平台彙編的數據，「麒麟」作為一個勒索軟體集團，自2022年首次現身以來便不斷犯案，聲稱已發動多達870起攻擊。

這個集團2024年6月攻擊英國病理檢驗服務公司Synnovis；英國官員後於2025年6月指出，這起事件造成1名倫敦醫院的患者喪生。

日本 網站 文件

延伸閱讀

Google推出AI全新資安功能！偵測勒索軟體示警 自動中止檔案同步雲端

創業心法／金色三麥董事長葉冠廷 自有品牌 釀出台灣味

台灣釀酒商協會肯定反傾銷調查 籲續課稅保障本土產業

財政部關務署公告 中國大陸進口啤酒涉傾銷

相關新聞

日媒：高市早苗可能缺席靖國神社秋季例大祭 友台派木原稔雙十不訪台

日本共同社7日引述消息人士報導，靖國神社將於本月17日至19日舉行秋季例行大祭，而執政黨自民黨新任總裁高市早苗可能不會在...

小泉進次郎二度問鼎自民黨總裁失利 父親純一郎這麼說

日本自民黨總裁選舉4日塵埃落定，朝日新聞報導，7日晚間，首相石破茂在東京一家酒店的日本料理店，與前首相小泉純一郎、前自民...

小泉無緣自民黨總裁 小泉純一郎認為兒子太早參選

日本首相石破茂與前首相小泉純一郎等人昨晚在東京都內的日本料理店聚餐，與會的自民黨前副總裁山崎拓表示，小泉純一郎認為兒子小...

美國男性對肥胖沒病識感 預期壽命比女性少5年

最新數據顯示，美國成年人肥胖人口約占40%。肥胖症可能引起高血壓、各類癌症及約200種其他併發症，醫師指出男性更容易累積內臟脂肪，肥胖危險性高於女性。但可能礙於男人的面子，男性相較女性更不願意因肥胖就醫，接受相關手術或服藥，這將造成何種致命後果？醫師能為肥胖男性提供哪些幫助？

童貝里率船隊闖加薩被捕 控以色列獄中遭受酷刑

瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）今天聲稱，她與其他遭拘留的加薩船隊成員在以色列監獄中遭受酷刑

巴塞隆納街頭的數學探險 用幾何公式解讀城市建築

巴塞隆納不只是建築迷的天堂，也是一座藏滿數學謎題的城市。西班牙年輕數學家尼可拉斯·阿塔內斯·桑托斯設計「數學步道」，讓旅人一邊走訪地標，一邊解開幾何、代數與建築之間的關係。從高第的曲線到摩天大樓的玻璃排列，每一個角度都藏著公式的美感。這不只是旅遊，更是一場用數學重新看世界的冒險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。