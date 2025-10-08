傳英政府不願開罪中國大陸撤銷共諜案 檢方：已盡全力

對英國前國會研究員凱希涉嫌替中國當間諜一案，檢方上月突然撤回起訴而引發質疑；檢方今天說，已「竭盡所能」要將此案提送法院，但終因政府拒絕將中國列為「敵國」而不能成案。

前英國國會「中國研究小組」主任、現年30歲的凱希（Christopher Cash）和33歲教師貝瑞（ChristopherBerry）在2023年3月首次被逮捕，次年4月被控向中國情報人員洩露具政治敏感性的訊息，兩人均否認所有指控。

英國檢方上月突然撤回對這兩人的指控，距離他們預定受審時間僅有數週。

路透社報導，檢方先前依據「官方機密法」（Official Secrets Act）起訴這兩名被告。官方機密法規定，若向「敵人」傳遞可能有用的文件即犯法。

而英國政府方面表示，此案撤回，是檢方依據前朝政府對中國政策的表述而做出決定。

英國檢察總長巴金生（Stephen Parkinson）今天在一封信中指出，根據過去案例，「官方機密法」僅適用於被視為「敵國」的國家。

他表示，檢方持續「數個月」向現任政府索取有關證據陳述，但直至今年8月下旬，我們評估所需要的證詞很難取得。

巴金生在信中寫道：「儘管後來獲得更多證人的證詞，但都無法證明事發時中國對英國有構成國家安全威脅。」

對於撤銷告訴一事，巴金生又說，此案需要「極為特殊的政府陳述」才能成案，而「重要的是，社會大眾應當知道：我們確實已盡最大努力，想將此案送上法庭審理。」

路透社報導，英國保守黨與其他在野黨派都指責工黨政府，為了避免觸怒中國，而故意讓這起案件無疾而終。

過去曾任英國檢察總長、現任首相施凱爾（KeirStarmer）在前往印度途中接受媒體訪問時表示，他已粗略看了檢方那封信，不會就信件內容發表評論。但施凱爾重申，在2023年案發時，我國對中國定位才是真正重點。

施凱爾表示：「檢方必須根據案發當時的情勢做出起訴決定，不管政府是哪一黨，這一點都不會改變。」