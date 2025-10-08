童貝里率船隊闖加薩被捕 控以色列獄中遭受酷刑

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩7日綜合外電報導
瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）。路透
瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）。路透

瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）今天聲稱，她與其他遭拘留的加薩船隊成員在以色列監獄中遭受酷刑。

路透社報導，童貝里在斯德哥爾摩召開的記者會上表示，她與其他人遭以色列軍方「綁架與施以酷刑」。她拒絕具體說明細節，在被追問時僅透露，她沒有獲得乾淨的飲用水，其他被拘留者也遭剝奪關鍵的藥物。

她說：「就我個人而言，我不想公開我遭遇了什麼，因為我不希望這成為頭條新聞，被說成『童貝里遭受酷刑』，因為這不是這裡的重點。」她又說，與加薩民眾每日經歷的事情相比，他們遭受的一切微不足道。

以色列外交部沒有立即回應路透社的置評請求，但過去多次否認曾不當對待遭拘留者。

以色列外交部發言人上週告訴路透社：「所有遭拘留者…都獲得了水、食物與如廁的權利，也沒有被拒絕與法律顧問接觸，所有的合法權利皆獲得充分維護。」

童貝里是「全球堅毅船隊」（Global SumudFlotilla）成員，這個船隊試圖駛入加薩提供援助物資，讓各界關注到加薩的困境。加薩220萬名居民中的大多數人被迫離開家園，聯合國表示飢餓現象普遍存在。

童貝里與船隊中的478人一同遭拘留，並於今天遭以色列驅逐出境。

以色列表示，外界對於加薩飢餓情況的報導遭誇大，並稱這個船隊只是在為巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）宣傳造勢。今年6月，童貝里採取類似舉動試圖突破以色列對加薩的封鎖時，以色列也曾在海上拘留她。

瑞典運動人士4日表示，童貝里在拘留期間曾遭推擠，並被迫披上以色列國旗，但童貝里在今天的記者會上沒有提到這件事。

童貝里與其他參與者也抱怨，瑞典政府在他們遭拘捕期間沒有提供足夠的協助。

瑞典政府今天在聲明中指出，瑞典已多次建議國民避免前往加薩地區，但仍向運動人士提供領事支持，並向以色列強調善待瑞典公民的重要性。

