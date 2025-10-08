厄瓜多總統座車傳遭槍擊丟擲石塊 警方逮捕5人

快訊

中央社／ 基多7日綜合外電報導
厄瓜多總統諾波亞。法新社
厄瓜多總統諾波亞。法新社

厄瓜多官員今天表示，總統諾波亞車隊日前在路上遭不滿政府取消柴油補貼的數百抗議民眾包圍，且總統座車據說遭槍擊和丟擲石塊，所幸總統安然無恙，警方在現場逮捕5人。

法新社報導，環境部長曼沙諾（Ines Manzano）今天表示，當時約有500名抗議者包圍總統車隊，持續對總統座車投擲石頭，事後還在總統座車發現彈痕。她強調：「感謝上帝，我們的總統勇敢而堅定，照常跑行程。」

總統諾波亞（Daniel Noboa）日前赴卡尼亞省（Cañar）出席活動途中，遇到大批抗議者包圍。曼沙諾今天提交一份報告，指控此舉已構成暗殺未遂。她補充說，總統人身安全無虞，現場有5人遭逮捕。

曼沙諾強調：「朝總統座車開槍、投擲石塊、破壞國有財產，這些行為就是犯罪。我們不容許這種事發生。」

不過，厄瓜多全國原住民聯盟（CONAIE）指控說，警方和軍方針對前來迎接總統的民眾施暴，包含年長女性。

該聯盟於社群平台X上發布聲明指出，「至少有5人遭到無理拘留」。CONAIE自16天前發動罷工，抗議政府取消柴油補貼政策，並籌劃示威行動、封鎖部分道路。

厄瓜多總統府稍早發布一段車內拍攝影片，畫面可見抗議民眾在路邊投擲石頭，總統座車車窗出現裂痕；另一張官方發布的照片也顯示，車窗和擋風玻璃破裂。

路透社指出，目前尚無法從影像判斷總統座車是否真的遭到槍擊。

