高市早苗右傾色彩 動搖自民黨、公明黨執政聯盟

日本自民黨新總裁高市早苗在總裁選舉後立刻拜訪已與自民黨聯合執政超過廿年的公明黨，希望繼續合作，但公明黨對於高市的外國人政策、參拜靖國神社，以及對政治獻金醜聞的處理方式都抱持疑慮，並表示這些問題如果沒有釐清，就沒辦法組成聯合政權，在首相指名選舉中沒辦法把票投給高市。

自民黨幹部七日下午與公明黨高層會談，就繼續維持聯合執政協商，然而雙方未能得出結論，同意繼續協商。

據悉，公明黨代表齊藤鐵夫在會談中，再次對高市提出對於參拜靖國神社、外國人政策嚴格外的擔憂，也花了長時間討論自民黨政治獻金醜聞處理方式，公明黨強調自民黨「有必要徹查」。

公明黨內及背後母體創價學會對於高市過於右翼的政治立場出現疑慮，高市積極推動「擴大聯合執政架構」也加深公明黨不安。

公明黨內部甚至已有聲音傳出，「自公聯合執政不應被視為絕對，必要時不排除退出聯合政權的可能性」。由於雙方協商預料將持續數日，自民黨考慮必要時將原定於十五日召開的臨時國會延後數日。

另一方面，據悉自民黨也開始尋求其他合作對象，與國民民主黨展開接觸。

國民民主黨代表玉木雄一郎七日表示，希望自民、公明兩黨盡快確認是否會繼續維持聯合政權，「如果不知道自公的關係如何發展，我們就沒辦法決定自己的立場，希望執政黨能先確定彼此的關係」。

玉木表示，自民、公明與國民民主黨去年十二月曾經針對調整繳交所得稅年收入門檻以及「廢止汽油稅暫定稅率」這兩項政策達成共識，「如果實現，將有助於建立信任關係，也能擴大未來合作的可能性」。