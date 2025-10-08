高市早苗新團隊上路！黨內5大權臣 3人是麻生派

日本自民黨新任總裁高市早苗七日敲定黨內一級主管人事，由臨時總務會議通過後宣告自民黨新團隊正式上路。由麻生太郎帶領的麻生派是自民黨內僅存的派閥，而麻生在總裁選舉決選支持高市協助她當選，這次人事安排也深受麻生影響。

日本放送協會（ＮＨＫ）等媒體報導，高市任命八十五歲的麻生為副總裁，幹事長由七十二歲的鈴木俊一出任，也是麻生派，總務會長有村治子同樣是麻生派。

自民黨內四個要職一般被稱為「黨四役」，包括幹事長、總務會長、政調會長及選舉對策委員長。若再加上副總裁「黨五役」，這次新「黨五役」之中，有三人是麻生派國會議員。

政務調查會長則由小林鷹之出任。四日的總裁選舉共有五名候選人，前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之以第四名坐收。他的政治信條與政策方向被認為與高市接近，且在總裁決選投票投給高市。

此外，選舉對策委員長由古屋圭司（七十二歲、無派閥）出任，國會對策委員長則是梶山弘志（六十九歲、無派閥）。組織運動本部長新藤義孝和廣報本部長鈴木貴子都屬於原茂木派。

新人事也未排除涉及未如實申報政治獻金事件（俗稱小金庫事件）的國會議員，像是高市這次任命前政調會長、舊安倍派的萩生田光一為代理幹事長。

每日新聞報導，雖然高市曾表示要靠「全世代總動員、全員參與」的方式來重建自民黨，但新黨職幾乎全由麻生派與茂木派主導，「論功行賞」的意味濃厚。

日本經濟新聞指出，高市目前也在評估內閣人選，正在協調這次也參選總裁的前自民黨幹事長茂木敏充擔任閣員；現任農林水產大臣小泉進次郎與內閣官房長官林芳正也有望繼續擔任要職。

日本預計十五日召開臨時國會舉行首相指名選舉，一般認為高市可望當選，新內閣同一天上路。雖然自民黨與公明黨目前在參議院與眾議院席次均未過半，且談判陷入僵局，但因在野黨整合困難，高市十拿九穩，但即便坐上首相之位，也無法改變「少數執政」現況。